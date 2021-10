Khắc tinh của "giặc lửa"

(GLO)- Chúng tôi đến thăm Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối tháng 9. Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy không khí lạc quan, tươi trẻ của những người lính cứu hỏa.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá-Đội trưởng Trần Cảnh Tân cho biết: “Đội phụ trách địa bàn các huyện, thị xã khu vực Đông Nam tỉnh. Qua các buổi sinh hoạt chính trị, chỉ huy Đội quán triệt các quy định, điều lệnh của ngành, đồng thời tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của anh em để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn trong công việc, cuộc sống”.

Để xây dựng tập thể đoàn kết, những người đi trước luôn biết cách truyền cảm hứng, giúp các chiến sĩ trẻ ý thức tính kỷ luật của đơn vị và ý nghĩa nhân văn trong công việc. Trung úy Lê Văn Bình cho hay: “Tôi được làm việc, sinh hoạt trong một tập thể đoàn kết thể hiện rõ qua quá trình huấn luyện nghiệp vụ, thường trực chiến đấu và nhất là khi trực tiếp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đối mặt với “giặc lửa” hoặc lặn dưới mực nước sâu để tìm kiếm nạn nhân, tôi luôn có đồng đội bên cạnh. Đó là một trong những yếu tố khiến tôi luôn có tinh thần vững vàng để cùng anh em hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, an toàn. Khi được giao nhiệm vụ huấn luyện cho chiến sĩ trẻ, tôi luôn cố gắng truyền đạt những kinh nghiệm, thao tác, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong từng tình huống cụ thể để góp phần giúp các đồng chí thuần thục hơn khi áp dụng vào thực tế”.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa nỗ lực chữa cháy kho rơm tại buôn Plei Mil (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện). Ảnh: Lê Ánh

Trung úy Lê Văn Bình kể: Vụ cứu nạn đáng nhớ đối với anh là vào 21 giờ ngày 24-8-2020. Nhận tin báo của Công an thị xã Ayun Pa có một thanh niên leo lên mái nhà với ý định tự tử, anh cùng đồng đội dùng thang lên vận động đối tượng. Lúc này, người thanh niên có biểu hiện “ngáo đá”, liên tục la hét, đe dọa nhảy xuống. Sau gần 1 giờ thuyết phục, khi phía dưới đã triển khai xong đội hình đệm hơi, lực lượng cứu nạn cứu hộ áp sát, đẩy đối tượng xuống an toàn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào, cán bộ, chiến sĩ cũng vui vẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Có những vụ việc hoàn thành trong trĩu nặng tâm tư. Đơn cử như cuộc tìm kiếm thi thể nạn nhân đuối nước trên sông Ba vào ngày 10-5-2020. Nạn nhân là anh Đ.H.Q. (20 tuổi, ở thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) bị đuối nước vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9-5-2020 tại khu vực cầu Phú Cần, xã Chư Drăng. Thời điểm đó, 7 cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường phối hợp với Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trung tâm lặn tìm nạn nhân. Lúc này, người dân và gia đình nạn nhân đã tập trung đến để dõi theo cuộc tìm kiếm. Đến 13 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn phát hiện thi thể nạn nhân. “Nhiệm vụ hoàn thành nhưng chúng tôi rất buồn khi thấy gia đình anh Q. vật vã, đau đớn. Anh ấy còn quá trẻ”-Trung úy Lê Văn Bình chia sẻ.

Động lực to lớn khiến cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa luôn hết mình vì nhiệm vụ là tình cảm của người dân dành cho các anh. Chứng kiến lực lượng Công an mất hơn 14 giờ nỗ lực chữa cháy kho rơm xảy ra đêm 25-5-2021 tại buôn Plei Mil (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện), ông Trần Văn Dũng bày tỏ: “Đám cháy thực sự uy hiếp đến tính mạng và tài sản của gia đình tôi cũng như các hộ dân liền kề. Mặc dù thời điểm xảy ra vụ cháy là ban đêm, nhưng các cán bộ, chiến sĩ Công an không ngại khó khăn, nguy hiểm lao vào dập lửa. Tất cả việc làm và hành động cứu dân, cứu tài sản đã làm cho gia đình tôi cùng bà con chứng kiến vô cùng xúc động”.