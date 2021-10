Kbang: Ra mắt mô hình "Làng 3 không"

(GLO)- Ngày 29-9, Công an xã Sơn Lang (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình “Làng 3 không” tại làng Hà Lâm.

Quang cảnh lễ ra mắt. Ảnh: Lê Truyền

Mô hình “Làng 3 không” (không để các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; không tập tục lạc hậu; không ma túy) được thành lập nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên mọi tầng lớp nhân dân tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng-chống tội phạm và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tại lễ ra mắt, Trung tá Lê Minh Cường-Phó Trưởng Công an huyện Kbang đề nghị lãnh đạo địa phương cần quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để mô hình “Làng 3 không” phát huy vai trò nòng cốt, duy trì hoạt động hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Mỗi người dân làng Hà Lâm cần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, trở thành những nhân tố tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.