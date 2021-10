Ayun Pa: Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ khóa VIII

(GLO)- Ngày 14-10, Hội Chữ thập đỏ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tham dự Đại hội có 65 đại biểu đại diện cho 819 hội viên trong toàn thị xã.

Hội Chữ thập đỏ thị xã Ayun Pa có 10 cơ sở hội, 44 chi hội thôn, làng, tổ dân phố. Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước trên địa bàn, khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thị xã Ayun Pa nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, vận động, tặng gần 7.000 suất quà trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội phối hợp với các đơn vị tài trợ tặng 30 chiếc xe đạp, 100 bộ sách giáo khoa, hơn 700 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật trên địa bàn trị giá hơn 240 triệu đồng.

Hội đã vận động được 1.971 lượt người tham gia hiến máu, qua đó tiếp nhận 1.161 đơn vị máu an toàn, vượt 59% so với chỉ tiêu đề ra. Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ thị xã tích cực phối hợp với ngành y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 367 đối tượng chính sách, gia đình khó khăn trị giá 36 triệu đồng. Tổng giá trị nhân đạo trong cả nhiệm kỳ đạt trên 3,9 tỷ đồng, tăng 2 lần so với nhiệm kỳ trước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 23 ủy viên. Ông Huỳnh Đình Hưng-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Ayun Pa nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ông Nguyễn Trường Sơn-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã được suy tôn làm Chủ tịch danh dự của Hội trong nhiệm kỳ mới.