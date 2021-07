Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thị xã An Khê

(GLO)- Ngày 23-7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn thị xã An Khê.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã An Khê và một số phòng, ban liên quan.

Theo đó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái cùng đoàn công tác đã thăm và tặng quà bệnh binh Trần Thanh Long (xã Tú An), thương binh Trương An Đức (phường An Bình), thương binh Phan Đình Yết (phường Tây Sơn), ông Phan Đình Hùng (gia đình liệt sĩ; xã Cửu An) và thương binh Vương Thị Thu Hiền (phường An Phú).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái thăm, tặng quà thương binh Phan Đình Yết (phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Tại các gia đình đến thăm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thương binh, người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giả phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thi đua lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ngoài suất quà của tỉnh, thị xã An Khê cũng tặng mỗi gia đình 1 suất quà và chuyển quà của Chủ tịch nước tới tay người có công, gia đình chính sách.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái (đứng giữa) tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Đinh Ba (làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Minh

Dịp này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đã tặng 1 suất quà của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình anh Đinh Ba-hộ nghèo ở làng Hòa Bình (xã Tú An, thị xã An Khê).

Ngôi sàn nhà có diện tích hơn 30 m2, kinh phí xây dựng 70 triệu đồng, trong đó, 50 triệu đồng do cá nhân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái ủng hộ từ nguồn hỗ trợ nhiệm vụ hoạt động xã hội của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gia đình đóng góp 20 triệu đồng; dân làng giúp ngày công. Thị ủy An Khê cũng tặng gia đình anh Đinh Ba 1 suất quà, giúp gia đình anh Ba ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

NGỌC MINH