Pleiku tăng cường xử lý vi phạm trong phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Những ngày qua, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền và kiên quyết xử lý vi phạm trong phòng-chống dịch Covid-19.

Xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang

Mới đây, chúng tôi có mặt tại điểm kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 ở khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành-Lê Duẩn (phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Tầm 15 phút sau khi lập chốt, phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên xe máy lưu thông trên đường, trong đó có 1 người không đeo khẩu trang, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để phát khẩu trang và lập biên bản xử phạt. Người thanh niên tên N. (thôn 2, xã Trà Đa, TP. Pleiku) nghiêm túc chấp hành việc xử phạt của lực lượng chức năng.

N. nói: “Tôi biết đeo khẩu trang thì có thể ngăn ngừa việc lây nhiễm dịch Covid-19. Tuy nhiên, tôi đang đi ngoài đường thì khẩu trang bị đứt quai. Tôi ráng đi tới nơi rồi mua cái khác, cũng không nghĩ đến việc bị xử phạt. Đây là bài học cho mình phải có thói quen đeo khẩu trang bất cứ khi nào ra đường, đến nơi công cộng”.

Lực lượng chức năng phường Phù Đổng (TP. Pleiku) xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang đi ra đường. Ảnh: Thúy Trinh

Được biết, mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng là từ 1 đến 3 triệu đồng. Từ ngày 19-4 đến nay, UBND phường Phù Đổng đã ra quyết định xử phạt hành chính 22 trường hợp không đeo khẩu trang.

Nói về vai trò của lực lượng Công an trong công tác phòng-chống dịch, ông Nguyễn Giang Nam-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-cho biết: “Trong đợt này, chúng tôi đã nhanh chóng kích hoạt Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường. Trong đó, Công an phường là lực lượng nòng cốt, phản ứng nhanh trong các tình huống phát sinh, trong tham mưu các biện pháp quản lý lượng người đến lưu trú trên địa bàn; xử lý vi phạm, nhất là hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định phòng-chống dịch".

Việc kiên quyết xử lý hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng được người dân đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Trọng Lợi (phường Trà Bá, TP. Pleiku) nói: “Theo tôi, việc xử phạt là rất cần thiết vì cơ quan chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở nhiều rồi. Bản thân tôi làm nghề lái taxi, trên xe luôn có sẵn dung dịch sát khuẩn và hộp khẩu trang để hành khách sử dụng. Việc đó cũng là để bảo vệ bản thân và cộng đồng”.

Tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch

Từ ngày 29-4 đến nay, Công an TP. Pleiku đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền đề ra các biện pháp theo dõi, quản lý 11 trường hợp người nước ngoài đến lưu trú trên địa bàn. Công an các xã, phường phối hợp truy vết 623 trường hợp F1, F2 và những người về từ vùng dịch, đưa đi cách ly tập trung 12 trường hợp, cách ly tại nhà 236 trường hợp. Đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia 451 tổ phòng-chống Covid-19 ở các phường, xã; phối hợp tổ chức cho 2.404 hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.

Kiểm tra việc tạm dừng kinh doanh dịch vụ karaoke. Ảnh: Thúy Trinh

Gần 2 tuần qua, lực lượng Công an đã phát hiện, đề nghị xử phạt 344 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng-chống dịch với số tiền 363,5 triệu đồng, trong đó có 339 trường hợp không đeo khẩu trang. Cùng với đó, Công an TP. Pleiku phân công cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly, sẵn sàng phương án cách ly đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn; đảm bảo vệ sinh, sát khuẩn tại các khu vực tiếp công dân.

Trao đổi với chúng tôi về công tác phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn, Trung tá Lê Văn Sơn-Trưởng Công an phường Phù Đổng-cho biết: “Hàng ngày, chúng tôi phối hợp với lực lượng khác lập chốt để xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng-chống dịch. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở dịch vụ karaoke, quán bar, mát xa, vũ trường, rạp chiếu phim, quán internet… để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp; làm tốt công tác truy vết, cách ly đối với những người đến từ vùng dịch lưu trú ở địa bàn. Công tác phòng-chống dịch Covid-19 luôn gắn với các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra tới đây”.

THÚY TRINH-NÔNG HÒA