Gia Lai: 30 học sinh thi vẽ tranh với chủ đề "Đường đến trường an toàn của em"

(GLO)- Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức cho 30 em học sinh có năng khiếu tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Đường đến trường an toàn của em".





Các đại biểu và các em học sinh với thông điệp giảm tốc độ. Ảnh: Ngọc Quảng



Cuộc thi là một trong những hoạt động của Dự án “Giảm tốc độ, trường học an toàn” giai đoạn 2 triển khai tại 31 trường giáo dục cấp tiểu học trên địa bàn TP. Pleiku, do Ban An toàn giao thông tỉnh và Quỹ Phòng-chống thương vong châu Á phối hợp thực hiện từ tháng 7-2020 đến tháng 3-2022.

Đồng thời, đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ lần thứ 6 của Đại hội đồng Liên hợp quốc phát động từ ngày 17 đến ngày 23-5-2021 với chủ đề kêu gọi phương tiện giao thông di chuyển tại các khu dân cư, xung quanh khu vực trường học tối đa là 30 km/giờ.



Các em học sinih thể hiện tác phẩm của mình. Ảnh: Ngọc Quảng



Các tác phẩm tại cuộc thi đã diễn tả chân thật suy nghĩ, ước mong của các em học sinh về môi trường giao thông an toàn trên đường đến trường và về nhà.

Nhiều bức tranh có chiều sâu ý thức của các em về an toàn giao thông như: phương tiện giảm tốc độ qua khu vực trường học, sang đường có người lớn dẫn, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, chấp hành tín hiệu đèn giao thông...



Ban tổ chức trao giải thưởng cho các em học sinh. Ảnh: Ngọc Quảng



Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 27 giải khuyến khích cho các em học sinh tham gia.



NGỌC QUẢNG