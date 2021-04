Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông: Phải kéo giảm 5-10% cả 3 chỉ số tai nạn giao thông

(GLO)- Sáng 29-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai, Ban ATGT tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II-2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I-2021 (từ ngày 15-12-2020 đến ngày 14-3-2021), trên địa bàn tỉnh xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 64 người, bị thương 58 người. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT giảm 4 vụ, giảm 20 người bị thương, tăng 8 người chết. Có 9 huyện tăng số người chết do TNGT gồm: Mang Yang, Chư Pưh, Đak Pơ, Đak Đoa, Chư Păh, Kbang, Đức Cơ, Ia Pa, Krông Pa.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II-2021 . Ảnh: Lê Hòa

Cũng trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Trật tự toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản hơn 24.700 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 23.200 trường hợp với tổng số tiền 11,6 tỷ đồng, tạm giữ hơn 3.600 phương tiện, 11.400 giấy tờ các loại, tước có thời hạn 940 giấy phép lái xe. Đặc biệt, đã xử lý hơn 1.160 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 79 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020).

Theo đánh giá của các đại biểu, tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là người chết do TNGT và TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số còn cao (hơn 58% số người chết do TNGT là thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số). Nguyên nhân TNGT chủ yếu do lỗi trực tiếp của người tham gia giao thông.

Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban ATGT tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Hòa

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông yêu cầu từ nay đến cuối năm, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông Đường bộ của người dân, đặc biệt là trong nhóm đối tượng thanh-thiếu niên.

“Công tác đảm bảo trật tự ATGT phải là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, không giao phó trách nhiệm riêng cho một vài đơn vị, lực lượng nào. Từ nay đến cuối năm, Ban ATGT tỉnh và các cơ quan thường trực phải xây dựng kế hoạch, chuyên đề riêng, cụ thể về tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT và tuần tra xử lý vi phạm trật tự ATGT đối với từng địa phương. Chuyên đề phải sát thực tiễn, sinh động và không được chung chung. Bên cạnh đó, phải phát huy và nhân rộng các mô hình đảm bảo ATGT hiệu quả trong cộng đồng. Mục tiêu của chúng ta là phải kéo giảm được ít nhất 5-10% cả 3 chỉ số về TNGT như yêu cầu của Chính phủ”-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

LÊ HÒA