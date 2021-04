Công đoàn Công ty Cao su Chư Păh phát động Tháng Công nhân năm 2021

(GLO)- Ngày 22-4, tại Nông trường Cao su Ia Nhin, Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Công đoàn Công ty trao quà cho các công nhân khó khăn. Ảnh: Hà Đức Thành

Trong Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay (kéo dài từ ngày 1 đến 31-5), Công đoàn Công ty sẽ có các hoạt động như: tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tất cả đoàn viên, người lao động về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động; tuyên truyền về chủ trương xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức các buổi tiếp xúc với người lao động theo chủ đề “Lắng nghe-Thấu hiểu-Chia sẻ”; tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và tham gia của an toàn vệ sinh viên.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cũng sẽ tổ chức nhiều đợt đi thăm, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; xây dựng và bàn giao một số nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình công nhân còn khó khăn về nhà ở.

Tại buổi lễ phát động, Công đoàn Công ty đã trao tặng 20 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 55 bộ bóng, lưới bóng chuyền cho các tổ sản xuất để phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể chất của người lao động.

HÀ ĐỨC THÀNH