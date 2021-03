Phá sòng bạc của các "quý bà", thu hơn nửa tỷ đồng

Sòng bạc quy tụ chủ yếu là phụ nữ, tụ tập chơi từ 11h đến 18h mỗi ngày, mỗi ván ăn thua từ 15 triệu đồng đến khoảng 100 triệu đồng.





Ngày 27/2, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 26 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.





Các đối tượng tại Công an huyện Bến Cầu



Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 14h30 ngày 26/2, tại khu vực xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, Công an huyện Bến Cầu chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đột kích vào tụ điểm đánh bài cào nổ ăn thua bằng tiền với số tiền lớn do Trần Thị Thùy Dương (tự Liễu, sinh năm 1990, ngụ xã Tiên Thuận) cầm đầu tổ chức.



Công an bắt quả tang 33 đối tượng, số đông là phụ nữ đang sát phạt. Tang vật thu giữ gồm gần 550.000.000 đồng, 60 bộ bài tây, 7 xe môtô và một số tang vật khác có liên quan.



Tang vật thu được tại sòng bạc.



Quá trình làm việc xác định, tụ điểm đánh bạc này hoạt động từ tháng 8/2020 đến nay, do Trần Thị Thùy Dương móc nối với các đối tượng tại địa phương thuê nhiều nhà dân hoặc các địa điểm vắng người trên địa bàn xã Tiên Thuận rồi rủ rê, lôi kéo từ khoảng 30 đến 40 người ở nơi khác đến đánh bạc để thu tiền xâu.



Mỗi ngày từ 11h, người chơi tụ tập đánh bạc đến 18h giải tán. Mỗi ván ăn thua từ 15 triệu đồng đến khoảng 100 triệu đồng. Đồng thời, Dương thuê 4 người thanh niên để cảnh giới và chở người chơi đến địa điểm đánh bạc với tiền công 200 ngàn đồng/ngày.



Hiện Công an huyện Bến Cầu đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để phục vụ điều tra.

https://danviet.vn/pha-song-bac-cua-cac-quy-ba-thu-hon-nua-ty-dong-20210228081016239.htm



Theo Sơn Nhung (Dân Trí/Dân Việt)