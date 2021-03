Chư Sê: Truyền hình trực tuyến cấp xã phát huy hiệu quả

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, hệ thống truyền hình trực tuyến cấp xã tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả cao, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hệ thống này vừa tránh được việc tập trung đông người, vừa đảm bảo hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Với mục tiêu từng bước cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến xây dựng một nền hành chính điện tử, hiện đại, đồng bộ và liên thông từ cấp huyện đến cấp xã, cuối năm 2019, huyện Chư Sê đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng để triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến cho 15 xã, thị trấn.

Theo đó, mỗi xã, thị trấn được trang bị 1 bộ thiết bị gồm: thiết bị đầu cuối, micro đa hướng mở rộng chuyên dụng, smart ti vi 55 inch, âm ly phục vụ khuếch đại âm thanh, máy vi tính xách tay cùng nhiều phụ kiện đi kèm. Đây là những-thiết bị công nghệ hiện đại nhất hiện nay, có khả năng phục vụ phòng họp sức chứa 50-100 người một cách thông suốt. Thiết bị đầu cuối sẽ được kết nối vào hạ tầng mạng của điểm cầu trung tâm (UBND tỉnh), sử dụng đường truyền số liệu chuyên dụng, đảm bảo tính an toàn, bảo mật.



Ngay khi đi vào hoạt động, hệ thống truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu cấp xã đã phát huy hiệu quả với hàng trăm cuộc họp, hội nghị, hội thảo quan trọng được tổ chức thành công. Qua đó, các địa phương, các ngành đã tiếp thu nhanh chóng và cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Cường-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ayun-cho biết: Xã cách trung tâm huyện khoảng 15 km nên việc đi lại, hội họp gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần có cuộc họp ở huyện, hầu như chỉ có lãnh đạo xã đi dự, sau đó về tổ chức họp lại để triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

“Từ khi triển khai ứng dụng hệ thống họp trực tuyến, chúng tôi vừa tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại, vừa mở rộng thành phần tham dự. Cán bộ, công chức từ xã đến thôn, làng được trực tiếp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên nên việc triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn”-ông Cường thông tin.

Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê làm việc với UBND xã Hbông bằng hình thức họp trực tuyến. Ảnh: Quang Tấn

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, hệ thống truyền hình trực tuyến cấp xã phát huy hiệu quả rất thiết thực. Việc áp dụng hình thức họp trực tuyến giúp hạn chế tụ tập đông người, vừa góp phần phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt.

Ông Lê Hữu Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Pal-cho hay: “Việc áp dụng hệ thống họp trực tuyến không những tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà các thành phần dự họp được mở rộng. Chính vì vậy, ý kiến chỉ đạo của cấp trên được các thành viên tiếp thu trực tiếp nên việc triển khai thực hiện cũng nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay”.



Trao đổi với P.V, ông Trần Văn Lam-Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê-thông tin: Chư Sê là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã. Việc ứng dụng hệ thống họp trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian di chuyển của các thành phần tham dự cũng như tiết kiệm kinh phí tổ chức.

Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì hệ thống càng phát huy hiệu quả, vừa góp phần phòng-chống dịch, vừa đảm bảo công tác điều hành, chỉ đạo thông suốt, nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm, thiết bị, xây dựng phòng họp không giấy, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính, góp phần cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử và nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

QUANG TẤN