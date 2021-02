Xuyên đêm trên các điểm chốt chặn

(GLO)- Suốt những ngày qua, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch của huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) căng mình bảo đảm an toàn, an ninh tại các điểm chốt chặn.

Thực hiện nghiêm quy định

Ngay sau khi dịch Covid-19 xuất hiện, 15 điểm chốt chặn được thiết lập trên địa bàn huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Trong đó, huyện Ia Pa thiết lập 7 vị trí, thị xã Ayun Pa 8 vị trí. Để công tác kiểm soát đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch các địa phương đã huy động nhiều lực lượng tham gia làm nhiệm vụ, bao gồm Công an, dân quân tự vệ, nhân viên y tế các xã, phường. Tại các vị trí, lực lượng chức năng đều nêu cao tinh thần sẵn sàng trực 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa phương, tránh để mầm bệnh lây lan ra diện rộng.

Đại úy Nguyễn Thành Long-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Ia Pa) cho biết: Tham gia chốt chặn tại xã Ia Trok có 10 đồng chí, trong đó có 4 cán bộ Công an huyện, 2 Công an xã, 2 dân quân tự vệ và 2 nhân viên y tế. Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch huyện Ia Pa, lực lượng chốt chặn thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. Theo đó, tất cả phương tiện, cá nhân qua lại chốt đều phải khai báo y tế, đảm bảo giãn cách 2 m, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Đến thời điểm hiện tại, khoảng hơn 200 người đã thực hiện khai báo y tế tại đây.

Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn phương tiện đi qua chốt kiểm soát. Ảnh: Vũ Chi

Túc trực 3 ngày nay tại điểm chốt chặn trên cầu Bến Mộng, vị trí giáp ranh giữa phường Sông Bờ (thị xã Ayun Pa) và xã Ia Broăi (huyện Ia Pa), Trung úy Nguyễn Thành Nam-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch, lực lượng cắm chốt đã tuyên truyền để người dân nhận thức mối nguy hiểm của dịch bệnh và trách nhiệm của mình trong thời điểm hiện tại. Riêng các trường hợp vận chuyển lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, lực lượng chức năng yêu cầu chỉ cho hàng hóa qua chốt, người và phương tiện phải ở lại. Cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp người dân bốc xếp, nhanh chóng giải tỏa hàng hóa ra khỏi điểm chốt”.

Trực xuyên đêm

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên lượng người và phương tiện qua các chốt kiểm dịch đã giảm đáng kể. Song không vì thế mà công tác kiểm soát dịch bệnh được phép lơ là. Tại các vị trí chốt chặn, cán bộ, chiến sĩ vẫn trực xuyên đêm, coi lán trại là nhà, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Tại vị trí chốt chặn trên quốc lộ 25 (đoạn qua đèo Tô Na, giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa), mấy ngày nay, gió rít từng cơn nhưng các chiến sĩ vẫn không chút lơ là nhiệm vụ. Thượng úy Nguyễn Đình Chinh-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) cho hay: “Cách trung tâm thị xã hơn 10 km, đèo Tô Na là vị trí chốt chặn khó khăn nhất do thiếu thốn cơ sở vật chất. Song, anh em đều nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Bất kể ngày đêm, tất cả phương tiện qua chốt đều được kiểm tra, phun thuốc khử trùng, yêu cầu khai báo y tế”.

Cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 25 (đoạn giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa với huyện Phú Thiện) nêu cao tinh thần túc trực xuyên đêm để chống dịch. Ảnh: Quang Tấn

Tương tự, tại vị trí chốt chặn trên đường Trường Sơn Đông (đoạn cầu Quý Đức, giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa), 8 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng Công an thị xã và dân quân phường Cheo Reo cũng duy trì trực gác kể từ 6 giờ ngày 30-1. Anh Nay Tlim-bảo vệ dân phố phường Cheo Reo-bộc bạch: “Ngoài đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại, lực lượng trực chốt cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng-chống dịch cho chính bản thân mình. Sự ủng hộ của cộng đồng và gia đình là niềm động viên lớn đối với chúng tôi”.

Đại úy Đỗ Như Vũ-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa) cho biết: “Xác định công tác phòng-chống dịch không thể trong 1-2 ngày nên anh em thay phiên nhau làm nhiệm vụ, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác trong bất cứ trường hợp nào. Khi lượng người và phương tiện di chuyển ít, anh em luân phiên nhau ăn uống, đảm bảo sức khỏe để bám trụ, chiến đấu với dịch bệnh”.

VŨ CHI