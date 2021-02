Công an TP. Pleiku truy vết thần tốc để khoanh vùng, dập dịch

(GLO)- Công an TP. Pleiku là một trong những đơn vị tiên phong ở Gia Lai trong việc truy vết, khoanh vùng các trường hợp có yếu tố dịch tễ và triển khai quyết liệt các biện pháp để phòng-chống dịch Covid-19.

Theo Thượng tá Lưu Đình Cảnh-Phó Trưởng Công an TP. Pleiku, ngay khi có thông tin về các trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và đặc biệt là ở thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa, Công an TP. Pleiku đã cấp tốc triển khai công tác truy vết các trường hợp về từ vùng dịch.

“Đơn vị không ngừng tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về vấn đề an toàn phòng dịch Covid-19. Khi lực lượng chức năng tiến hành truy vết nhằm khoanh vùng, tìm ra những trường hợp về từ vùng dịch và phân loại mức độ dịch tễ, người dân đều chủ động hợp tác, khai báo đầy đủ, chi tiết về lịch trình đi lại, lưu trú”-Thượng tá Cảnh khẳng định.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Pleiku tham gia chốt kiểm soát y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Lê Gia

Qua đó, Công an TP. Pleiku đã xác minh, truy vết được 440 trường hợp F1, F2 và F3 trở về địa bàn thành phố từ các vùng dịch. Trong số này đã cách ly tập trung tại cơ sở y tế 15 trường hợp có nguy cơ cao, 425 trường hợp được giám sát cách ly tại nhà.

Khi xuất hiện 1 trường hợp bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công an TP. Pleiku tiếp tục dồn lực cho công tác xác minh, truy vết. Vì đây là trường hợp có diện tiếp xúc phức tạp nên lực lượng Công an phối hợp cùng các cơ quan hữu quan khẩn trương xác minh. Đến nay, lực lượng chức năng đã truy vết được 311 trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến ca nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong số đó đã cách ly y tế tập trung 30 trường hợp, còn lại được giám sát cách ly tại nơi ở.

Song song với đó, Công an TP. Pleiku đã bố trí 16 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 4 cán bộ, chiến sĩ tại khu vực cách ly tập trung; 6 cán bộ, chiến sĩ tại 2 điểm phong tỏa vào ngày 3-2 vì có liên quan đến 1 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 là khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Tây Sơn) và đường Hoàng Sa (xã Diên Phú). Ngoài ra, Công an TP. Pleiku tổ chức ứng trực 100% lực lượng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

Lực lượng chức năng tiến hành thu thập thông tin về dịch tễ tại khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Lê Gia

Phó Trưởng Công an TP. Pleiku cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh có điều kiện không cần thiết như: tiệm internet, karaoke, vũ trường, quán bar… bị đóng cửa theo chỉ đạo của UBND TP. Pleiku. Lực lượng Công an cũng tham gia vào các tổ công tác lưu động nhằm kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, vi phạm các quy định về hạn chế tụ tập đông người, đưa thông tin thất thiệt gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Nhiệm vụ trọng tâm với Công an thành phố là vừa đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp ổn định cuộc sống, đón Tết yên vui, vừa phòng-chống dịch Covid-19”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho hay: “Khi trên địa bàn xuất hiện những trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, Công an TP. Pleiku là một trong những đơn vị trên tuyến đầu. Các đơn vị đã phối hợp phản ứng rất nhanh với các tình huống nhằm tránh lây lan trước mắt, đồng thời truy vết nhanh chóng các trường hợp F1, F2 và F3 để khoanh vùng, dập dịch”.

LÊ GIA