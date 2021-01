Mang Yang: 115 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì thành tích trong phong trào "Vì an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Ngày 31-12-2020, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Dự hội nghị có Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh. Về phía địa phương có ông Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Lê Trọng-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện Mang Yang Lê Trọng (giữa) tặng giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án ma túy trên địa bàn. Ảnh: Thanh Nhật

Năm 2020, Công an huyện Mang Yang đã phát huy tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là đã tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, không để các vụ việc phức tạp diễn ra, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng, giải quyết cơ bản vấn đề tà đạo "Hà Mòn”. Đồng thời, nâng cao chỉ số cải cách hành chính phục vụ tốt nhất cho nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp làm tốt công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục hậu quả bão lũ, cứu nạn, cứu hộ; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, Công an huyện Mang Yang đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, giải pháp thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, công tác an ninh trật tự, công tác phòng-chống tội phạm trong tình hình mới. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 75,6%, tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 91,26%. Đồng thời, đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mang Yang. Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Công an huyện đã tham mưu, đề nghị cấp thẩm quyền bổ nhiệm 60 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại 12/12 xã, thị trấn. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời và hiêu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở. Từ các phong trào thi đua và các đợt phát động ngắn hạn, đã có nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an huyện đạt thành tích tốt được ghi nhận, biểu dương khen thưởng ở các cấp...

Phát biểu tại hội nghị, cùng với việc đánh giá cao các mặt công tác của Công an huyện Mang Yang đạt được trong thời gian qua, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị trong năm 2021, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua lập thành tích, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, gắn với xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung lực lượng thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện lớn, cũng như dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện nhà.

Dịp này, có 6 tập thể và 109 cá nhân ở huyện Mang Yang được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "chuyên án ma túy" năm 2020; 5 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án ma túy trên địa bàn.

THANH NHẬT