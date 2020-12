Tập huấn nghiệp vụ công tác hồ sơ cho Công an 16 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên

(GLO)- Sáng 2-12, Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Gia Lai khai mạc hội nghị tập huấn thông tư, chỉ thị, quy định công tác hồ sơ nghiệp vụ (HSNV) của lực lượng Công an nhân dân cho 250 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an 16 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Các đại biểu tham dự buổi khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Hữu Trường

Trong thời gian 3 ngày, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác hồ sơ Công an các đơn vị, địa phương được quán triệt, phổ biến những quy định mới về công tác HSNV của Bộ Công an, như: tổng quan về công tác HSNV Công an nhân dân; lập đăng ký, quản lý sử dụng và kết thúc nộp lưu HSNV của lực lượng an ninh, cảnh sát; công tác quản lý, khai thác và lưu trữ HSNV Công an nhân dân; ứng dụng tin học trong công tác HSNV Công an nhân dân và hướng dẫn sử dụng phần mềm biểu mẫu HSNV…

Bên cạnh đó, hội nghị còn giúp các đại biểu nắm vững tinh thần và toàn bộ nội dung chỉ thị, các quy định mới để tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác HSNV tại Công an địa phương mình.

HỮU TRƯỜNG