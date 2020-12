Nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài: Thiết thực, hiệu quả

(GLO)- Trong 3 năm (2018-2020), nguồn vốn đầu tư của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các tổ chức PCPNN tiếp tục quan tâm, triển khai các dự án nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa phương.





Ngày 3-12, UBND tỉnh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCPNN tại Gia Lai giai đoạn 2018-2020 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Các ông: Phan Anh Sơn-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tùng Khánh-Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện 19 tổ chức PCPNN, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.



Hiệu quả trông thấy



Trong giai đoạn 2018-2020, Gia Lai tiếp nhận, thực hiện 24 dự án của 32 tổ chức PCPNN với tổng giá trị cam kết là hơn 109 tỷ đồng (tương đương 4,833 triệu USD). Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện, giải ngân đạt hơn 50% tổng giá trị cam kết. Bên cạnh đó, tỉnh còn tiếp nhận 14 chương trình, khoản hỗ trợ phi dự án có yếu tố nước ngoài với tổng giá trị cam kết hơn 4,6 tỷ đồng (tương đương 200 ngàn USD).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoành Sơn



Trong tổng số 24 dự án của các tổ chức PCPNN thì có 18 dự án do UBND tỉnh là cơ quan chủ quản và 6 dự án do bộ, ngành Trung ương là cơ quan chủ quản. Các dự án hỗ trợ được triển khai trên 7 lĩnh vực theo định hướng của UBND tỉnh là: ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, xã hội, y tế, văn hóa, phát triển nông thôn và hỗ trợ phi dự án của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài.



Những dự án nói trên đang phát huy hiệu quả, giúp người dân nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Điển hình là 4 dự án ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai ở 4 địa phương: Kbang, Đak Pơ, Kông Chro và An Khê với tổng giá trị cam kết là 21,395 tỷ đồng, đã giải ngân 14,543 tỷ đồng. Những dự án này đang giúp nông dân sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả hơn.

Anh Đinh Văn Nhoắc (làng Jro Ktu, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) phấn khởi nói: “Tôi có 3 sào đất trồng ớt. Trước đây, chúng tôi xách từng thùng nước tưới nên hiệu quả thấp. Sau khi được Dự án IDE hỗ trợ hệ thống tưới nhỏ giọt nên năng suất đạt 3-4 tấn/sào, còn trước chỉ khoảng 2 tấn/sào. Nhờ được Dự án IDE hỗ trợ hệ thống tưới và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên 180 hộ dân ở các xã khác cũng đạt năng suất tương tự”.



Một dự án khác chứa đựng tính nhân văn sâu sắc và thể hiện rõ nét nhất những hiệu quả đem lại trên lĩnh vực xã hội khi được đầu tư, hỗ trợ kinh phí từ các tổ chức PCPNN đó là việc xây dựng, duy trì hoạt động của Làng trẻ em SOS Pleiku. Ông Võ Văn Hải-Giám đốc Làng trẻ em SOS Pleiku-chia sẻ: “Làng trẻ em SOS Pleiku được Tổ chức SOS Quốc tế và Hiệp hội Làng trẻ em SOS Na Uy viện trợ kinh phí nhiều năm nay. Chính nguồn quỹ này đã góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày cho 113 trẻ em có hoàn cảnh không may mắn”.



Ông Nguyễn Tùng Khánh-Giám đốc Sở Ngoại vụ-cho biết: “Trong quá trình triển khai thực hiện, các dự án đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và những người yếu thế. Chúng tôi đánh giá rất cao các dự án PCPNN đã triển khai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2018-2020”.



Kêu gọi các tổ chức PCPNN tiếp tục tài trợ



Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông cảm ơn các nhà tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, các tổ chức PCPNN tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn cho tỉnh.

“Tỉnh Gia Lai luôn xác định nguồn vốn PCPNN là một trong những nguồn lực quan trọng cùng với ngân sách của tỉnh giúp phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững. Chúng tôi cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN đến hoạt động viện trợ tại địa phương; thực hiện cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn và đồng hành cùng các tổ chức PCPNN để triển khai có hiệu quả các hoạt động viện trợ”-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.



Ông Phan Anh Sơn-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN cũng đề nghị các tổ chức PCPNN tiếp tục đồng hành với Gia Lai trong thời gian tới để chung tay xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống nhân dân trên địa bàn.

“Tôi kêu gọi các tổ chức PCPNN cùng với tỉnh Gia Lai tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hoạt động để giải ngân vốn, tiếp tục hỗ trợ kinh phí và thực hiện các dự án ở tất cả các lĩnh vực. Về phía Ủy ban, tới đây, chúng tôi sẽ vận động 100 căn nhà tình thương trị giá hơn 7 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai; tổ chức các đoàn khám-chữa bệnh từ thiện; hỗ trợ thư viện cho các trường học và 1.000 đầu sách quản lý lãnh đạo cho Thư viện tỉnh Gia Lai”-ông Sơn cho biết.

Ông Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có nhiều nỗ lực trong công tác PCPNN tỉnh giai đoạn 2018-2020. Ảnh: Hoành Sơn



Cũng tại hội nghị, đại diện một số tổ chức PCPNN đã cam kết tiếp tục đồng hành với Gia Lai trong thời gian tới. Ông Đỗ Quốc Anh-cán bộ Dự án Tổ chức Save the Children tại Việt Nam-cho hay: “Trong 2 năm (2015-2016), Tổ chức đã có nhiều hoạt động giúp đỡ, từ thiện dành cho trẻ em Gia Lai. Trong giai đoạn 2018-2019, Tổ chức cũng đã hỗ trợ tỉnh các dự án chống biến đổi khí hậu và đang triển khai dự án giai đoạn 2020-2021. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đồng hành với tỉnh để triển khai các dự án phòng-chống thiên tai”.



Đại diện một số tổ chức PCPNN cũng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, cải cách thủ tục hành chính để dự án được triển khai nhanh hơn, giúp người dân sớm được hưởng lợi từ các dự án.



Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể có nhiều nỗ lực trong công tác PCPNN giai đoạn 2018-2020.

HOÀNH SƠN