Khoảng 90,85% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm y tế

(GLO)- Sáng 24-12, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, BHXH Việt Nam. Tại điểm cầu Gia Lai, dự hội nghị có ông Trần Văn Lực-Giám đốc BHXH tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Hùng Sơn-Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam-thông tin: Tính đến cuối năm 2020, cả nước ước đạt hơn 16,1 triệu người tham gia BHXH, chiếm khoảng 32,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng 2,1% so với năm 2019). Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ước đạt 13,29 triệu người, đạt khoảng 27% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng gần 29% so với năm 2015). Về bảo hiểm y tế (BHYT), số người tham gia ước đạt 87,93 triệu người, tăng 1,99 triệu người so với năm 2019, chiếm khoảng 90,85% dân số, vượt 0,15% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trong năm 2020, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN ước đạt 387.168 tỷ đồng, đạt 100,75% kế hoạch.

Công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN được ngành BHXH triển khai đồng bộ, hiệu quả; tăng cường thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý…

Bên cạnh kết quả đạt được, trong năm 2020 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại nhất định; trong đó, tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN còn khá phổ biến. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN chiếm 3,66% số phải thu, khoảng 14.368 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Trong năm 2021, ngành BHXH phấn đấu có 17,54 triệu người tham gia BHXH, chiếm khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; phấn đấu có 14,2 triệu người tham gia BHTN, chiếm khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi và khoảng 91,56% dân số tham gia BHYT.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều tham luận của các bộ, ban, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị BHXH tỉnh, thành phố trong việc thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực của ngành BHXH nói riêng, các cấp, ngành nói chung trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó, bước tiến đáng ghi nhận nhất là trong thực hiện chỉ tiêu BHYT. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam cũng là đơn vị đi đầu trong đổi mới cải cách thủ tục hành chính và tin học hóa mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả, thiết thực.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ngành BHXH thời gian tới tiếp tục duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHYT; tập trung mở rộng diện bao phủ BHXH, BHTN đạt và vượt chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN đề ra trong năm 2021 và phấn đấu đến năm 2025 có 45% số người tham gia BHXH và 35% số người tham gia BHTN.

Dịp này, BHXH Việt Nam cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 ngành BHXH.