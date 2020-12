Gia Lai giảm 5.842 hộ nghèo so với cuối năm 2019

(GLO)- Chiều 11-12, Ban Chỉ đạo tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2020.

Qua điều tra, ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 19.965/371.154 hộ thuộc diện nghèo (giảm 5.842 hộ so với cuối năm 2019), chiếm tỷ lệ 5,38%, không đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, số hộ nghèo dân tộc thiểu số là 17.185 (giảm 5.193 hộ so với cuối năm 2019), chiếm tỷ lệ 11,14% (giảm 3,73% so với năm 2019). Toàn tỉnh chỉ có 3/17 huyện, thị xã, thành phố đạt kế hoạch giảm số hộ nghèo đề ra là huyện Kông Chro (giảm 7,24%), huyện Chư Sê (giảm 2,52%) và thị xã Ayun Pa (giảm 1,78%).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Về hộ cận nghèo, ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 35.996 hộ (giảm 992 hộ so với cuối năm 2019). Trong đó, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 28.807 (giảm 179 hộ so với cuối năm 2019), chiếm tỷ lệ 9,7% (giảm 0,39% so với cuối năm 2019).

Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo tỉnh-nhấn mạnh: Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bám sát theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Sau hội nghị này, Sở tiếp tục tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, chậm nhất là ngày 15-12 có báo cáo chính thức kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

ĐINH YẾN