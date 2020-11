Tai nạn giao thông hậu quả dai dẳng kỳ 2: Giam mình sau song sắt

Ngày 15-11-2020 là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Với thông điệp: “Tưởng nhớ người đi-Vì người ở lại”, Ban an toàn giao thông tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động: thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ 10 gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân; các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh dành 1 phút tưởng niệm vào lễ chào cờ sáng thứ hai (ngày 9-11), phát thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học từ ngày 9 đến 14-11.