Bức thư của một nạn nhân tín dụng đen

Trong bức thư gởi tới Tuổi Trẻ Online, một bạn đọc cho hay mình đang lún sâu vào tín dụng đen và từng nghĩ tới cái chết. Anh muốn chia sẻ câu chuyện của mình và kêu gọi những người cùng cảnh "nhanh chóng thoát ra khi còn chưa muộn".









Kính gửi quý báo!



Tôi xin được giấu thông tin cá nhân của mình để đảm bảo an toàn cho gia đình, người thân, tôi viết lá thư này chỉ mong góp một tiếng kêu cứu cùng với các nạn nhân của vay online. Nếu trong trường hợp cần thông tin, phục vụ công tác điều tra của quý báo hay cơ quan chức năng tôi sẽ phối hợp và cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.



Sau đây tôi sẽ tường thuật lại quá trình tôi ngày càng lún sâu vào các công ty cho vay online dẫn đến mất hết danh dự, uy tín, công việc như thế nào. Mong rằng quý báo có thể đăng tải để cảnh tỉnh cho nhiều người có ý định vay tiền của các công ty cho vay online.



Hiện tại tôi và gia đình đang trong thời kỳ khó khăn, khủng hoảng, lo sợ nhất từ trước đến nay do liên tục nhận được những cuộc gọi, tin nhắn đe dọa, chửi bới, bôi nhọ danh dự của tôi. Không chỉ gọi cho thân nhân, mà các công ty này còn gọi điện nhắn tin cho tất cả số điện thoại trong danh bạ điện thoại của tôi khiến cho tôi xấu hổ phải bỏ việc không dám đi làm hay gặp mặt ai.



Từ hơn nửa tháng nay tôi luôn trong trạng thái đấu tranh giữa việc có nên kết thúc cuộc sống của bản thân hay cố gắng chịu đựng những áp lực đang ngày càng tăng, không có ai thông cảm, chia sẻ ngoài vợ và mẹ già. Mỗi đêm nghe tiếng khóc của vợ, tiếng thở dài của mẹ, tôi thực sự cảm thấy cuộc sống của gia đình mình đã đến bước đường cùng.



Tôi năm nay 36 tuổi làm nhân viên của một đơn vị sự nghiệp Nhà nước, gia đình có hai vợ chồng tôi, mẹ già và 2 đứa con nhỏ. Mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm 2018, đầu năm 2019, sau khi bố tôi mất do bệnh, kinh tế gia đình đi xuống, thu nhập hàng tháng không đủ cho chi phí sinh hoạt của gia đình, trong lúc khó khăn nhất tôi đã tìm đến với app vay tiền online.



Thời gian đầu tôi chỉ sử dụng 1 app Cashwagon, thỉnh thoảng những lúc túng quẫn lắm tôi mới đăng ký vay, số tiền vay cũng không nhiều chỉ từ 1,5 - 3 triệu đồng với mức lãi khoảng 400.000 - 800.000 đồng trong vòng 14 ngày, nhưng rồi sau mỗi lần trả tôi lại phải vay tiền bạn bè, đồng nghiệp hoặc vay lại của app để có tiền sử dụng vì tiền lương đã dùng hết vào việc trả nợ.



Hạn mức vay dần tăng lên và số tiền tôi vay cũng dần tăng lên theo hạn mức cho phép, khi đến hạn mức 10triệu/lần vay tôi đã không có đủ khả năng để thanh toán toàn bộ số tiền nên phải chọn nộp 3triệu đồng để gian hạn trong vòng 30 ngày. Lúc này tôi đã tìm đến các app cho vay online khác để xoay sở, chỉ trong khoảng 4 tháng từ đang vay của 1 app tôi đã vay lên tới 16 app khác nhau (Cashwagon, Tubevay, Vinvay, Minivay, Wetien, NowC, Vayday, YoYo, Cashdone, Vndong, Andvay, Openvay, ATM online, SaigonCredit, DoctoDong, Ufun) thời gian vay từ 6 - 15 ngày chỉ để lấy tiền của app này trả tiền, hay gia hạn cho app khác, số tiền vay của các app ngày càng tăng lên.



Khoảng thời gian cuối năm 2019 đầu năm 2020 khi hạn mức vay của các app đã khá cao từ 4 - 10 triệu, tôi không dám vay thêm từ các app mới mà chỉ vay mượn tiền từ người thân, bạn bè, bán đi vật dụng, phương tiện trong nhà, thậm chí là cả lấy tiền của vợ, ứng tiền của cơ quan, vay nặng lãi nhưng cũng chỉ đủ để thanh toán tiền lãi. Mỗi khi vay được một số tiền tôi đều cố gắng ưu tiên trả dứt điểm khoản vay trong mức có thể, nhưng rồi khi đến hạn thanh toán các khoản vay khác do không xoay sở được tôi lại phải đăng ký vay của các app đã thanh toán.



Gần như ngày nào tôi cũng có cuộc gọi, tin nhắn nhắc nợ, nếu có xin gia hạn thậm chí là xin thanh toán vào cuối buổi chiều cũng đều phải nghe những lời chửi bới, dọa nạt nên không thể tập trung làm được việc gì, tính tình cũng trở nên cáu gắt, về nhà dễ nổi giận, chửi bới vợ con, không khí trong gia đình ngày càng nặng nề, hai đứa con không còn dám lại gần, chơi đùa cùng với bố.



Đến lúc không còn có thể vay mượn, không còn chỗ để xoay sở tôi không còn có thể thanh toán đúng thời hạn quy định, cũng là lúc các công ty khác thi nhau mời chào, dụ dỗ vay các khoản vay từ các app mới. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tin nhắn Facebook, Zalo của mình hay của người thân, bạn bè cũng khiến tôi lo sợ, hốt hoảng.



Sau thời gian trễ hạn thanh toán 1 tuần, không chỉ tôi mà người thân nội ngoại, bạn bè, đồng nghiệp, cả những mối quan hệ công việc, ngoại giao đều nhận được cuộc gọi, tin nhắn với những nội dung tôi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản yêu cầu nhanh chóng thanh toán tiền cho công ty.



Quá xấu hổ tôi đã viết đơn xin nghỉ việc ở cơ quan, không dám về nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến việc tự tử. Cả một ngày sau khi nghỉ việc tôi vẫn nói dối gia đình đi làm lang thang khắp những nơi đã từng gắn bó, tím đến nơi an nghỉ thắp cho bố tôi nén nhang, rồi tìm ra bờ sông để kết thúc tất cả.Nhưng khi lội ra giữa dòng nghĩ rằng liệu sau đó các công ty cho vay có chịu tin, chịu bỏ qua cho bạn bè, người thân của tôi hay không, cứ thế chết đi để lại cho gia đình, người thân phải gánh chịu hậu quả, hai đứa con còn quá nhỏ sẽ không có bố, tôi đã không thể.



Ngày hôm nay dù mọi việc vẫn chưa dừng lại, nhưng tôi đã không còn ý nghĩ bi quan muốn dùng cái chết để chấm dứt nữa. Dù danh dự, công việc, bạn bè, tiền bạc đều đã mất nhưng tôi vẫn còn trách nhiệm với gia đình, với mẹ, với vợ và hai đứa con. Tôi phải cố để vượt qua, cố để làm lại cuộc đời chỉ là không biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào. Mong rằng những người đang có ý định, mới vay hoặc đang loay hoay với khoản vay của mình hãy mạnh dạn chia sẻ với gia đình, người thân tìm mọi cách để nhanh chóng thoát ra khi còn chưa muộn.



Cuối cùng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới quý báo, kính mong quý báo mạnh mẽ lên án loại hình cho vay online nguy hiểm như đã nêu ở trên để các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, triệt phá các công ty tín dụng đen vi phạm pháp luật.

Theo N.H (TTO)