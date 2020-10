Mang Yang "tiếp sức" cho làng đặc biệt khó khăn

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mang Yang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên chỉ đạo Đảng bộ huyện phải quan tâm đầu tư cho làng Đê Bơ Tưk (xã Đak Jơ Ta) và làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang). Dựa trên tình hình thực tế, UBND huyện Mang Yang đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2021 cho từng làng với quyết tâm thoát nghèo nhanh, bền vững.





Ông Nguyễn Hữu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Đak Jơ Ta-cho hay, Đê Bơ Tưk là làng dân tộc thiểu số, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, điều kiện phát triển sản xuất thiếu thốn, còn nhiều tập tục lạc hậu. Cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh còn hạn chế. Chất lượng giáo dục phổ thông còn thấp, đa số người dân trong độ tuổi lao động chưa được đào tạo nghề.

Đặc biệt, tình trạng thiếu đất sản xuất, cộng với đất đai bạc màu, cằn cỗi; diễn biến thời tiết cực đoan, thường xuyên xảy ra thiên tai, hạn hán; giá các mặt hàng nông sản bấp bênh... đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Do đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của làng chiếm hơn 80%.

Dù có 2 sào lúa nước 2 vụ và 3 sào mì những cuộc sống của gia đình bà A Lák (làng Đê Bơ Tưk) vẫn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Tấn



Gia đình bà A Lák (làng Đê Bơ Tưk) có 8 miệng ăn nhưng chủ yếu dựa vào 2 sào lúa nước và 3 sào mì. Bà A Lák cho biết: “Dù có 2 sào lúa nước 2 vụ nhưng do không biết cách canh tác cộng với không có tiền mua giống mới, phân bón nên năng suất đạt thấp, mỗi vụ chỉ thu được khoảng 2-3 tạ, không đủ ăn. Còn diện tích mì do canh tác lâu ngày, đất bị bạc màu, năng suất đạt thấp. Sau khi trả tiền vay của đại lý để mua phân, giống thì còn lại chẳng được bao nhiêu nên gia đình tôi cứ nghèo mãi”.



Để giúp dân làng vươn lên thoát nghèo bền vững, UBND huyện Mang Yang đã thành lập Tổ phát triển kinh tế-xã hội làng Đê Bơ Tưk do bà Hoàng Thị Lan Anh-Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng. Từ đầu năm đến nay, Tổ công tác đã phối hợp với các phòng, ban xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án thiết thực.

Cụ thể, từ các nguồn vốn khác nhau, UBND xã đã phối hợp với các phòng, ban triển khai hỗ trợ 14 con bò sinh sản, 360 kg giống lúa HT1, gần 2.333 kg phân bón NPK, 120 con ngan giống với tổng kinh phí gần 350 triệu đồng giúp dân làng phát triển sản xuất; đầu tư hơn 779 triệu đồng làm đường giao thông nội làng; 710 triệu đồng sửa chữa kênh mương, đường ra khu sản xuất và sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng; mở các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi…

Cùng với đó, trong 9 tháng đầu năm nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tạo điều kiện cho 61 hộ nghèo, cận nghèo vay trên 1,12 tỷ đồng để có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tuyến đường lên làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) hoàn thành sẽ là động lực giúp người dân thoát nghèo. Ảnh: Quang Tấn

Tương tự, tại làng Pờ Yầu, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo hiện chiếm trên 87%. Với quyết tâm đưa Pờ Yầu ra khỏi danh sách những làng nghèo nhất của tỉnh trong năm 2021, UBND huyện đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững làng Pờ Yầu giai đoạn 2020-2021. Theo đó, Tổ công tác phát triển kinh tế-xã hội làng Pờ Yầu do Phó Chủ tịch UBND huyện Krung Dam Đoàn làm Tổ trưởng đã tham mưu UBND huyện huy động các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ cho bà con phát triển sản xuất.

Cụ thể, trong năm 2020, Phòng Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện việc sửa chữa con đường vào khu sản xuất của làng với tổng kinh phí 998 triệu đồng; UBND xã Lơ Pang hỗ trợ cây giống cho 28 hộ dân trồng 29,6 ha rừng; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thực hiện các mô hình phát triển sản xuất như: nuôi dê cỏ, nuôi bò, nuôi ngan, trồng cà phê vối; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện lồng ghép tổ chức đào tạo nghề chăn nuôi, trồng trọt cho bà con; huy động nguồn lực nâng cấp, sửa chữa 17 căn nhà dột nát của 17 hộ đặc biệt khó khăn trong làng; đầu tư sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa của làng...



Ông Võ Minh Quang-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang-cho hay: Để giúp người dân 2 làng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã Lơ Pang, Đak Jơ Ta tập trung hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tiếp tục xây dựng các mô hình điểm về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó nhân rộng ra trên địa bàn nhằm từng bước tăng năng suất, hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân trồng rừng, giao khoán rừng nhằm tạo sinh kế cho người dân, góp phần bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cũng như hướng dẫn sử dụng vốn có hiệu quả…

QUANG TẤN