(GLO)- Ông Nguyễn Tiến Hoàng-Phó Trưởng phòng An toàn (Công ty Điện lực Gia Lai) cho biết: “Theo quy trình kinh doanh điện năng, ngành Điện chỉ đầu tư hạ tầng lưới điện đến công tơ điện. Còn đối với hệ thống dây dẫn phía sau công tơ về phụ tải sử dụng điện là thuộc trách nhiệm đầu tư và quản lý của khách hàng. Tuy nhiên, một bộ phận khách hàng do nhận thức chưa đầy đủ và chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này đã dẫn tới nhiều hành động gây mất an toàn lưới điện và hao phí điện năng”.

Do vậy, Công ty Điện lực Gia Lai đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn điện sau công tơ. Tuy vậy, công tác quản lý cũng gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, tình trạng câu móc trộm cắp điện vẫn xảy ra. Ngoài ra, nhiều trường hợp người dân tự ý kéo dây điện từ trụ điện vào nhà hoặc ra vườn để bơm tưới, mắc dây điện lên cành cây hoặc trụ tạm bợ, khi có mưa to gió lớn gây ngã trụ, đứt dây dễ gây tai nạn.

Ngành điện chú trọng xử lý mất an toàn đường dây sau công tơ. Ảnh: Hà Duy

Ông Hoàng Văn Mã-Giám đốc Điện lực Phú Thiện-cho biết: “Đơn vị đã triển khai rất nhiều giải pháp để hạn chế tối đa tai nạn điện trong nhân dân. Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã thực hiện khoảng hơn 50 công trình sửa chữa thường xuyên và 9 công trình xây dựng cơ bản với kinh phí hơn 16 tỷ đồng, trong đó có đến 28 công trình liên quan đến việc xây dựng mới đường dây trung hạ áp, cải tạo và di dời công tơ.

Đặc biệt, đơn vị đã triển khai thay thùng công tơ hư hỏng các trạm biến áp, sang tải di dời công tơ sang lưới mới đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 1,46 tỷ đồng. Nhờ đó, hơn 1.300 thùng công tơ mục nát được thay mới, kết hợp di dời 1.255 công tơ để xử lý đường dây sau công tơ mất an toàn của khách hàng”.

Ông Ksor Wing (buôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) phấn khởi: “Trước đây, đường dây điện từ nhà mình ra đồng hồ điện dài hơn 200 m. Đường xa nên dây điện thòng xuống, mỗi lần mưa bão thường bị đứt dây làm mất điện, lại gây nguy hiểm cho lũ trẻ trong làng. Đến nay, Điện lực Phú Thiện đã chuyển đồng hồ điện về ngay trước nhà rồi, không sợ bị đứt dây gây mất điện”.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung xác định năm 2020 là “Năm An toàn lao động”. Do vậy, vấn đề chỉnh trang lưới điện và xử lý đường dây mất an toàn sau công tơ cho khách hàng được Công ty Điện lực Gia Lai đặc biệt chú trọng.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng lưới điện, các đơn vị còn chú trọng nâng cao ý thức người dân trong việc đảm bảo an toàn đường dây điện sau công tơ. Ông Nguyễn Văn Thành-Giám đốc Điện lực Chư Prông-cho hay: “Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, thường xuyên bố trí nhân viên kiểm tra hệ thống đường dây điện sau công tơ của khách hàng trong toàn huyện. Nếu phát hiện đường dây mất an toàn, đơn vị sẽ gửi thông báo an toàn, hướng dẫn và hỗ trợ biện pháp khắc phục”.

HÀ DUY