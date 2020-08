Phú Thiện: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chỉ còn vài ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra. Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan chuẩn bị điều kiện cần thiết, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, huyện Phú Thiện có 1 hội đồng thi đặt tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn với 537 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí 23 phòng thi và 1 điểm thi dự phòng tại Trường THCS Trần Quốc Toản.

Ông Nguyễn Ngọc Ngô-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện-cho biết: Để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát kế hoạch, phương án phòng-chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh. Cùng với đó là yêu cầu các cơ sở photocopy, in ấn ký cam kết không tổ chức in sao và phát tán đề, bài giảng trong các ngày thi; các cơ sở cung cấp dịch vụ wifi xung quanh khu vực thi ngừng hoạt động trong thời gian thi. Công an huyện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Trung tâm Y tế huyện phun hóa chất tiêu độc khử trùng điểm thi, tăng cường giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) dọn vệ sinh trường lớp chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Vũ Chi

Đến nay, Trường THPT Trần Quốc Tuấn đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ kỳ thi. Để chủ động phòng-chống dịch Covid-19, nhà trường đã phân công giáo viên và học sinh dọn vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức phun hóa chất khử trùng toàn bộ phòng thi, phòng làm việc và khuôn viên rộng hơn 2.000 m2 của trường. Nhà trường cũng đã chuẩn bị 2 máy đo thân nhiệt và đảm bảo tất cả thí sinh được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Những thí sinh quên mang khẩu trang sẽ được lực lượng thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi phát bổ sung ngay tại cổng trường. Thầy Lê Tấn Trọng-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Trường THPT Trần Quốc Tuấn có 367 học sinh lớp 12 và 13 thí sinh tự do tham gia dự thi tốt nghiệp THPT. Nhà trường đã làm công tác tư tưởng đối với tất cả phụ huynh và học sinh nhằm giúp các em tự tin bước vào kỳ thi. “Nhiệm vụ quan trọng nhất của các em lúc này là tập trung ôn tập, không chủ quan trước dịch bệnh nhưng cũng không nên lo lắng, hoang mang. Hy vọng tất cả các em sẽ vượt qua kỳ thi với kết quả cao nhất”-thầy Trọng bày tỏ.

Các bạn đoàn viên tham gia tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi

Do học sinh phải di chuyển quãng đường khá xa để tới địa điểm dự thi nên Trường THPT Võ Văn Kiệt đã mượn 4 phòng nghỉ và hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện để làm nơi nghỉ trưa cho toàn bộ 70 thí sinh. Các phòng nghỉ đều được dọn vệ sinh và phun hóa chất khử trùng. Nhà trường cũng liên hệ đặt trước suất ăn cho học sinh tại quán ăn có cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, Bí thư Đoàn trường và 1 thầy chủ nhiệm lớp 12 có mặt tại địa điểm thi để hỗ trợ các em khi cần thiết. Tất cả số điện thoại của thí sinh đều được lưu lại để liên lạc khi cần. Thầy Hoàng Nhu-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: “Nhằm động viên, khuyến khích học sinh, các thầy-cô giáo đã quyết định hỗ trợ mỗi em học sinh 1 bữa ăn với số tiền 30.000 đồng. Tâm lý học sinh đều rất thoải mái nhưng Ban Giám hiệu nhà trường vẫn nhắc nhở các em không chủ quan, lơ là, đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT”.

Em Phạm Thị Hồng Phương (lớp 12A4, Trường THPT Trần Quốc Tuấn) bày tỏ: “Để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đã được thầy cô tổ chức ôn luyện đầy đủ kiến thức làm bài thi cũng như kỹ năng phòng-chống dịch bệnh. Chúng em được phổ biến đeo khẩu trang trong suốt quá trình dự thi, kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Em sẽ cố gắng làm bài thi để đạt kết quả cao nhất có thể”.

NGUYÊN HƯƠNG