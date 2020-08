Nhiều thí sinh sẵn sàng bước vào giảng đường đại học

(GLO)- Chiều ngày 10-8, với việc hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ, các thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã “cán đích” Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nhiều em không giấu được sự phấn khởi, tự tin và bắt đầu chuẩn bị hành trang để bước vào giảng đường đại học.





Thầy Đỗ Bách Khoa (thứ hai từ trái sang)-Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) cùng chung vui với các học trò sau khi kết thúc các môn thi tốt nghiệp. Ảnh: Đức Thụy

Nhẹ nhõm, tự tin



Kết thúc môn thi Ngoại ngữ, nhiều thí sinh và phụ huynh đều có chung tâm trạng vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm sau những cho lắng về một kỳ thi “đặc biệt” giữa mùa đại dịch trước giờ chưa từng có. Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) bày tỏ: “Ngay từ ngày thi đầu tiên, tôi đã rất yên tâm khi thấy công tác phòng-chống dịch, an ninh, an toàn tại điểm thi được đảm bảo. Đến giờ phút này thì tôi thấy rất vui khi con hoàn thành kỳ thi với tinh thần phấn khởi và tự tin vào kết quả làm bài”.



Rời điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku), thí sinh Hồ Thị Mỹ Linh nở một nụ cười tươi rạng rỡ khi chắc chắn về một kết quả “đẹp”. Theo Linh, đề thi Tiếng anh khá nhẹ nhàng. Em đã hoàn thành tốt bài thi dù đây không phải là môn học thế mạnh. Linh cười nói: “Em khá hài lòng với kỳ thi năm nay. Em cũng tự tin với nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Y dược Huế của mình. Sau khi hoàn thành kỳ thi, nhiều người bạn của em cũng đã tự tin, sẵn sàng bước vào giảng đường đại học”.



Là một thí sinh tự do, thí sinh Trần Thị Diệu Hiền-điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) cũng vừa trải qua một kỳ thi khá hài lòng. Hiền bày tỏ: “Kỳ thi năm trước em chưa đủ điểm để xét tuyển vào trường đại học yêu thích nên năm nay em quyết định thử sức một lần nữa. Em nghĩ mình sẽ có cơ hội để bước vào giảng đường của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, ngôi trường mà em mơ ước”.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương đang trao đổi thông tin về đề thi môn Ngoại ngữ. Ảnh: Ngọc Thu



Kết thúc ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa) rời phòng thi với tâm trạng thoải mái. Thí sinh Nguyễn Trần Tường Vân chia sẻ: “Đề thi năm nay, em thấy tương đối dễ hơn so với các năm trước. Em tự tin với bài làm của mình với khoảng trên 70%. So với đầu vào của ngành Quản trị khách sạn-Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, em tự tin mình đã chắc một suất”.

Thí sinh điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro) nhẹ nhõm sau môn thi Ngoại ngữ. Ảnh: Ngọc Minh



Chung tâm trạng vui vẻ, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Thắm-điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro) cho rằng, đề thi môn tiếng Anh sát với nội dung chương trình học. Đề phân hóa học sinh ở những câu đọc hiểu. Trọng tâm của đề nằm trong chương trình học kỳ 1, lớp 12 nên khá nhẹ nhàng. “Em đăng ký cả 2 nguyện vọng vào ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Tài chính Maketing TP. Hồ Chí Minh. Em hy vọng kết quả kỳ thi như mong đợi để đủ điểm vào ngành học mình yêu thích”.

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo (bìa phải)-giáo viên dạy môn Ngoại ngữ Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) đang trả lời thắc mắc của thí sinh về đề thi môn Ngoại ngữ. Ảnh: Ngọc Thu





Về đề thi môn Ngoại ngữ, cô Nguyễn Thị Phương Thảo-giáo viên dạy môn Ngoại ngữ Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) nhận định: “Đề thi có 50 câu theo 4 mức độ phân hóa. Trong đề có những câu vận dụng cao, phân khúc cao đòi hỏi thí sinh phải rèn luyện liên tục, nắm chắc về mặt ngữ pháp và từ vựng mới có thể hoàn thành bài thi. Đề thi bám sát cấu trúc đề thi minh họa lần 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên thí sinh dễ dàng nhận biết các dạng câu hỏi. Nếu có kế hoạch ôn tập tốt, thí sinh sẽ hoàn thành được trên 50% số lượng câu hỏi của đề thi”.

Nhiều học sinh thoải mái, tự tin mình đã đặt chân vào cánh cửa đại học. Ảnh: Vũ Chi



Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, ở môn thi Ngoại ngữ, toàn tỉnh có 11.984 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó 11.977 dự thi Tiếng anh (vắng 38 thí sinh), 4 thí sinh dự thi tiếng Trung, 1 thí sinh dự thi tiếng Đức và 2 thí sinh dự thi tiếng Nhật. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế nhưng đã có 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) vi phạm quy chế khi mang điện thoại vào phòng thi. Thí sinh này đã bị lập biên bản, đình chỉ thi và xử lý theo quy chế.



Kỳ thi an toàn, đúng quy chế



Có thể nói, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là một kỳ thi rất đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Đánh giá chung về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai cho rằng, kỳ thi này có nội dung đề thi phù hợp với hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học mà Bộ GD-ĐT đã công bố. Các câu hỏi tại tất cả các đề thi đều bám sát kiến thức cơ bản, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng. Nếu học sinh nắm vững kiến thức cơ bản các môn học thì có thể đạt mức 5-6 điểm và đề vẫn đảm bảo được độ phân hóa, nhất là đối với khung điểm 9, 10.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Gia Lai được đảm bảo an toàn, nghiêm túc từ ngày đầu tiên cho đến khi kết thúc. Ảnh: Hồng Thi





“Trong tình hình dịch bệnh xảy ra, các cơ sở giáo dục đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, tư vấn cho học sinh nên thí sinh có tâm thế thoải mái khi bước vào kỳ thi. Song song với đó, công tác phòng-chống Covid-19 đã được quan tâm và triển khai bằng nhiều biện pháp. Nhìn chung, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, tạo sự tin tưởng, an tâm cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Kỷ cương trường thi đã được tăng cường, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh nên có thể khẳng định kỳ thi năm nay đã kết thúc thành công”-ông Định nhấn mạnh.



Đối với công tác đảm bảo y tế trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế-cho biết: Trong kỳ thi lần này, các điểm thi thực hiện nghiêm túc công tác phòng-chống các bệnh. Kết thúc kỳ thi, 37 điểm thi không nghi nhận thí sinh, giáo viên coi thi nghi mắc Covid-19, bạch hầu... Có 4 điểm thi ghi nhận các trường hợp giáo viên coi thi, nhân viên bảo vệ và thí sinh mắc một số bệnh thông thường. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ trực tại điểm thi cho dùng thuốc, sức khỏe của giáo viên, nhân viên, thí sinh đã ổn định và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, làm bài thi. Có thể nói, đến thời điểm này, các trung tâm y tế cũng như bác sĩ được phân công chăm sóc sức khỏe tại 37 điểm thi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong kỳ thi này.



Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và tiếp sức mùa thi... cũng được triển khai tốt tại tất cả các điểm thi trong toàn tỉnh, góp phần làm nên thành công cho kỳ thi năm nay. Theo Ban Chỉ đạo Chương trình Tư vấn-Tiếp sức mùa thi cấp tỉnh năm 2020, trong suốt kỳ thi, các đội hình tình nguyện đã hỗ trợ cho thí sinh và người nhà hơn 11.700 khẩu trang y tế, hơn 8.100 chai nước uống và 1.400 suất cơm, 256 lượt xe ôm, 790 chỗ ở miễn phí và tặng hơn 3.500 dụng cụ học tập... Ngoài ra, các điểm thi đã hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi. Các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm sâu sát đến từng thí sinh là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, huy động các nguồn lực nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh.



Hai mẹ con thí sinh tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) vui vẻ, nhẹ nhõm sau kỳ thi tốt nghiệp THPT thời Covid. Ảnh: Nguyễn Giang



Ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai: Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có một thí sinh bị tai nạn giao thông và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đó là thí sinh Trần Bình Nguyên (SN 2000, trú đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku); tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 9-8, tại vòng xoay đường Nguyễn Viết Xuân xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy mang BKS 53PA-8576 do Trần Bình Nguyên điều khiển và xe máy điện mang BKS MĐ6-006.48 do Trần Văn Giang (SN 1961, trú đường Nguyễn Viết Xuân) điều khiển. Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.





NHÓM P.V