Ia Blang quyết tâm "cán đích" nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Sau 5 năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), cán bộ và nhân dân xã Ia Blang (huyện Chư Sê) đang nỗ lực để thực hiện 19 tiêu chí NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Khôi-Chủ tịch UBND xã Ia Blang-cho biết: Năm 2015, Ia Blang được công nhận đạt chuẩn NTM. Đến năm 2019, khi được chọn là 1 trong 4 xã điểm của tỉnh xây dựng NTM nâng cao, cả hệ thống chính trị và người dân trong xã đã nhanh chóng bắt tay vào việc thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Điểm đặc biệt ở Ia Blang là người dân luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền trong các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững. Trong đó, các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông luôn được người dân đồng hành và là chủ thể trong việc xây dựng, giữ gìn, hưởng thụ.

Khu trung tâm xã Ia Blang. Ảnh: P.N

Bà Võ Thị Hồng Gấm-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Blang-cho hay: “Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, Hội đã đăng ký phần việc của mình như: giữ vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng hàng rào xanh, con đường hoa; hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững. Hàng năm, Hội giúp từ 1 đến 2 hộ thoát nghèo bằng những chương trình như: tín chấp cho vay vốn, giúp con giống, cây giống… Ngoài ra, Hội đã trích từ nguồn quỹ tình thương mỗi năm tặng 1 con bò cho hội viên nghèo và hỗ trợ tiền làm chuồng. Năm 2019, Hội đã tham gia cùng với xã làm 9 km đường giao thông ở làng Tok Roh và làng Blo; 2 km ở làng Quaih; 1,5 km ở làng Nhã. Đến nay, hệ thống giao thông của xã cơ bản đã hoàn thiện”.

Trong những năm qua, xã Ia Blang đã có những bước phát triển đáng kể, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội. Xã đã vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm để phát triển kinh tế, tăng nguồn thu nhập cho người dân. Đến nay, nhiều hộ đã chuyển đổi thành công các mô hình sản xuất với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Đây cũng là những nhân tố tham gia tích cực phong trào xây dựng NTM ở địa phương.

Chị Tạ Thị Năm (thôn 6) chia sẻ: “Được sự vận động và hỗ trợ của xã, gia đình tôi chuyển sang trồng 1,4 sào măng tây từ tháng 5-2018. Vào thời điểm chính vụ, gia đình tôi thu được 18-19 kg mỗi ngày, còn bình thường thì hơn 10 kg/ngày. Sau khi trừ chi phí, tôi có thu nhập 15-20 triệu đồng/tháng”.

Người dân xã Ia Blang phát triển mô hình chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Ảnh: Phạm Ngọc

Còn ông Tào Văn Lang (làng Tok Roh) thì cho hay: “Nhờ có chương trình xây dựng NTM mà Ia Blang có những đổi thay vượt bậc như ngày nay. Chỉ mới mấy năm mà hệ thống điện, đường, trường, trạm đều được đầu tư đạt chuẩn. Bây giờ, đường liên thôn, liên xã đều được nhựa hóa hoặc bê tông hóa khá rộng rãi, thông thoáng”. Trong quá trình xây dựng NTM, gia đình ông Lang đã hiến 550 m2 đất để làm đường liên xã và liên thôn. Ngoài hiến đất làm đường, ông còn tặng vở, cặp sách cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo trong làng với số tiền 16,5 triệu đồng; ủng hộ 17 triệu đồng giúp bà con xây dựng giọt nước. Đối với những hộ khó khăn hoặc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ông hỗ trợ phân bón, đến khi thu hoạch thì trả lại tiền mà không tính lãi. Bằng cách làm này của ông, đến nay đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Qua 5 năm thực hiện kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, xã Ia Blang đã có bước phát triển toàn diện ở tất cả lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 445 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2016. Tăng trưởng kinh tế đạt 29,63%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm, tăng 12,5 triệu đồng so với năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%. Kinh tế phát triển, đời sống của người dân ngày càng nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Đến nay, 11/11 thôn, làng trên địa bàn xã được công nhận danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, tạo điều kiện để địa phương tập trung mọi nguồn lực, thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Blang, những kết quả đạt được trong thời gian qua là cơ sở để cán bộ và nhân dân xã Ia Blang vững tin, tiếp tục chung sức, chung lòng làm thay đổi căn bản diện mạo địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao ngay trong năm 2020.