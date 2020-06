Phú Thiện: Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Phú Thiện diễn biến phức tạp, tăng cao cả về số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2019. Hầu hết các vụ TNGT đều liên quan đến người dân tộc thiểu số. Điều này đòi hỏi ngành chức năng phải vào cuộc triển khai quyết liệt các biện pháp để kiềm chế TNGT.

“Điểm đen” ý thức

Huyện Phú Thiện có quốc lộ 25 chạy qua địa bàn 9/10 xã, thị trấn với tổng chiều dài hơn 30 km. Đây là tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm như sáng sớm, trưa hoặc chiều tối. Do lòng đường hẹp, mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn không có vạch phân làn nên rất dễ xảy ra va quệt, TNGT. Anh Nguyễn Văn Dũng-tài xế xe khách Tấn Tài chạy tuyến Ayun Pa-Pleiku cho hay: “Cánh tài xế chúng tôi ngày nào cũng lưu thông 4 lần trên quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Thiện. Khi phải điều khiển xe qua đây vào giờ cao điểm, chúng tôi rất căng thẳng, nhất là những đoạn đi qua thị trấn Phú Thiện và các xã: Ia Ake, Ia Piar, Ia Peng, Ia Sol vì mật độ xe cộ đông, đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh chạy xe lấn đường, bất thần tạt ngang đầu xe khiến tài xế nhiều phen giật mình”.

Cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao. Nhiều thanh-thiếu niên điều khiển xe mô tô lấn đường, bất thần sang đường mà không quan sát nên dễ gây TNGT. Theo thống kê của Công an huyện Phú Thiện, trong 6 tháng qua, trên địa bàn xảy ra 13 vụ TNGT, làm chết 12 người, bị thương 6 người, hư hỏng 21 xe mô tô, 3 xe ô tô và 3 xe khác. So với cùng kỳ năm 2019, TNGT tăng 44,4% số vụ (13/9 vụ), tăng 140% số người chết (12/5 người). Riêng trên quốc lộ 25 xảy ra 10 vụ TNGT, trong đó có 8 vụ tai nạn liên quan đến người dân tộc thiểu số.

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn huyện Phú Thiện. Ảnh: Đ.P

Đại úy Trần Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Phú Thiện) cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến TNGT gia tăng là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao. Trong số 13 vụ TNGT nói trên có 3 vụ do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định; 5 vụ không giữ khoảng cách an toàn; 2 vụ tránh xe không đúng quy định; 1 vụ vượt xe không đảm bảo an toàn và 2 vụ chuyển hướng không nhường đường. “Nổi cộm là TNGT xảy ra do người dân tộc thiểu số điều khiển xe sang đường không quan sát, không bật tín hiệu xin đường và thanh-thiếu niên càn quấy uống rượu bia chạy xe mô tô phóng nhanh, vượt ẩu”-Đại úy Tiến cho hay.

Nỗ lực kiềm chế TNGT

Để từng bước kiềm chế TNGT, theo Đại tá Lê Quang Trung-Trưởng Công an huyện Phú Thiện, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng các nhóm giải pháp cơ bản gồm: tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, thành viên Ban An toàn Giao thông huyện thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, chú trọng đối tượng thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số với hình thức, nội dung đa dạng hơn; phối hợp Công an cấp xã rà soát các đối tượng thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông Đường bộ để gọi hỏi, răn đe và yêu cầu ký cam kết không tái phạm; huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt đối với các lỗi là nguyễn nhân dẫn đến TNGT; tiếp tục rà soát, kiến nghị cơ quan chức năng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức giao thông.

Để TNGT trên địa bàn gia tăng thời gian qua không thể không đề cập đến trách nhiệm của các cấp chính quyền. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, ngoài nguyên nhân khách quan là đường sá chưa đảm bảo an toàn, nhất là quốc lộ 25 quá chật hẹp, bị xuống cấp thì cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn. Ý thức chủ quan của người tham gia giao thông cũng là mấu chốt gây nên các vụ TNGT. “Sắp tới, quốc lộ 25 sẽ được đầu tư nâng cấp. Ủy ban nhân dân huyện cũng sẽ tập trung chỉ đạo các thành viên Ban An toàn Giao thông huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, đi sâu vào công tác tuyên truyền làm thay đổi ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngành Công an phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và chính quyền các xã, thị trấn phải vào cuộc quyết liệt để giáo dục học sinh, đoàn viên, hội viên và người dân tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông nhằm kiềm chế TNGT”-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho hay.