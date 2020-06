Phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp tại An Khê

(GLO)- Trong 2 ngày 18 và 19-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an thị xã An Khê tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho gần 150 học viên là cán bộ, nhân viên, lực lượng PCCC các cơ sở kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp tại địa bàn thị xã An Khê.

Hướng dẫn xử lý sự cố cháy bình gas. Ảnh: Phương Thanh

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến kiến thức về: khái niệm cháy nổ; phòng cháy thiết bị điện; phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng gas; các biện pháp PCCC tại khu dân cư; hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn PCCC; cách thức sử dụng, bảo quản phương tiện chữa cháy tại chỗ; lập phương án PCCC, xử lý tình huống cháy cụ thể; trách nhiệm PCCC của các cơ quan, tổ chức và cá nhân…

Sau khi học lý thuyết, các học viên thực hành các kỹ năng dập tắt ngọn lửa bùng cháy từ sự cố bình gas, sử dụng bình chữa cháy và chăn ướt dập các đám cháy và cứu tài sản.

Qua tập huấn đã nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC cho đội ngũ PCCC ở cơ sở kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, từ đó chủ động trong công tác PCCC khi có sự cố xảy ra tại nơi làm việc cũng như khu dân cư.

Đây là lớp tập huấn công tác PCCC thứ 2 dành cho đối tượng cơ sở kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp tại địa bàn thị xã An Khê trong năm 2020, lớp thứ nhất được tổ chức vào ngày 11 và 12-6, thu hút 150 học viên tham gia.