Chư Pah: Tiểu thương trắng tay vì tin chủ hụi

(GLO)- Hàng chục tiểu thương ở chợ Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah) đang rất lo lắng trước nguy cơ mất tiền khi chủ hụi là ông Đặng Viết Trung (còn gọi là Út Sài Gòn, 55 tuổi, trú tại thôn 7, xã Nghĩa Hưng) bỗng dưng bặt vô âm tín. Công an huyện Chư Pah đang tập trung điều tra, xác minh vụ việc.

Ngày 10-5, Công an huyện Chư Pah nhận tin báo của một số tiểu thương tại chợ Nghĩa Hưng về việc ông Đặng Viết Trung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện) vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Bước đầu, đơn vị xác định có 24 hộ dân (chủ yếu là các hộ buôn bán nhỏ) trên địa bàn xã Nghĩa Hưng tham gia góp hụi do ông Trung làm chủ hụi với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Khi biết tin ông Trung không có mặt tại địa phương, nhiều người mới tá hỏa.

Chị Trương Thị Đào buôn bán tại chợ Nghĩa Hưng đã nhiều năm nay. Hơn 1 năm qua, thấy nhiều người buôn bán trong chợ góp hụi cho ông Trung, chị cũng đem số tiền vợ chồng tích cóp hàng tháng để góp hụi. Tổng cộng, chị đã góp cho ông Trung hơn 100 triệu đồng. Chị Đào cho biết: “Nhiều lần tôi đóng thêm tiền để hốt hụi nhưng ông Trung đều báo có người khác đã hốt. Thực tế, mọi người đóng hụi nhưng không hốt được mà số tiền này ông Trung giữ lại, chiếm đoạt. Bản thân tôi nếu buôn bán đắt hàng thì mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 100-200 ngàn đồng. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, chồng làm thợ hồ, 4 người con đang tuổi ăn học. Hay tin ông Trung bỏ trốn, mấy ngày qua vợ chồng tôi rất lo lắng”.

Công an huyện Chư Pah vào cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: H.T

Tương tự, chị Đỗ Thị Xuân buôn bán rau tại chợ Nghĩa Hưng cũng tham gia góp cho ông Trung gần 100 triệu đồng. Theo chị Xuân, nhiều trường hợp khác cũng góp hụi cho ông Trung nhưng vì lý do cá nhân nên chưa trình báo cơ quan Công an. “Tâm lý mọi người là hàng ngày, hàng tháng buôn bán tiết kiệm, dành dụm được ít tiền, thay vì tự cất giữ thì mang góp cho chủ hụi, tích lũy để khi hốt hụi được số tiền lớn hơn. Thế nhưng, gia đình tôi gom góp, tiết kiệm từng đồng suốt cả năm trời mà bây giờ mất hết. Biết tin ông Trung bỏ trốn, mấy ngày liền tôi ăn không ngon, ngủ không yên”-chị Xuân chua xót.

Theo Thiếu tá Dương Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Chư Pah): “Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã phân công lực lượng Cảnh sát Hình sự vào cuộc để điều tra, xác minh. Bước đầu, chúng tôi đã xác định vụ việc liên quan đến nhiều người. Hiện ông Đặng Viết Trung đã đi khỏi địa phương. Đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc này, chúng tôi khuyến cáo người dân cảnh giác trước tình trạng cho vay, mượn tiền cũng như các hình thức góp hụi… vì tiềm ẩn nhiều rủi ro”.