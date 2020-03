Từ 13/3, thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, việc không phải đến cơ quan chức năng để nộp phạt giúp người dân hạn chế đi lại, tiếp xúc với người khác, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch.





Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ 13/3, Cục thực hiện thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Thuận.



Việc triển khai nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia được kỳ vọng sẽ giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời từng bước hoàn thiện Chính phủ điện tử, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, mang lại lợi ích thiết thực cho cả người dân và cơ quan nhà nước.



Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, việc không phải đến cơ quan chức năng để nộp phạt giúp người dân hạn chế đi lại, tiếp xúc với người khác, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.



Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự-an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, hướng tới cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị liên quan đưa hai dịch vụ công là xử phạt vi phạm hành chính và nộp lệ phí trước bạ lên Cổng dịch vụ công quốc gia.



Cục Cảnh sát giao thông đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các ngành. Đây là mong đợi của người dân cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, nhằm tạo thuận lợi nhất, nhanh nhất, dễ dàng nhất cho mọi người dân, rút ngắn thời gian cũng như giảm thiểu các thủ tục trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính.



"Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc đưa hai dịch vụ này lên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được người dân đón nhận, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Bên cạnh đó, việc sử dụng dữ liệu dùng chung giữa các ngành, như trao đổi thông tin quản lý giấy phép lái xe đối với các trường hợp bị tạm giữ giấy phép lái xe, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe..., sẽ phục vụ tốt cho công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, lợi dụng các tuyến giao thông để vận chuyển hàng cấm, hàng gian lận thương mại, hay các trường hợp gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, mất cắp phương tiện. Đây là một lợi ích rất lớn," Thiếu tướng Lê Xuân Đức khẳng định.



Tuy nhiên, Thiếu tướng Lê Xuân Đức cũng chia sẻ việc xử lý vi phạm trên Cổng dịch vụ công quốc gia phải theo quy định của pháp luật.



Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chỉ khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính (ra quyết định xử phạt) thì người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia mới thực hiện được.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)