Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám: Giáo viên chung tay vì an toàn giao thông

(GLO)- Tranh thủ khoảng thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, các thầy-cô giáo Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám (xã Trà Đa, TP. Pleiku) đã vẽ những bức tranh có nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông hai bên cổng trường.

Thầy Võ Văn Thiết-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám-chia sẻ: “Trong những ngày các em học sinh được nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh, Ban Giám hiệu đã lên ý tưởng vẽ tranh lên các mảng tường trống trong khuôn viên nhà trường nhằm tạo một không gian tươi mới, sinh động, tạo hứng thú học tập hơn cho các em. Đây cũng là hành động thiết thực trong phong trào xây dựng trường học “xanh-sạch-đẹp-an toàn” do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động”.

Thầy Võ Văn Thiết bên bức tranh tuyên truyền hành vi giao thông an toàn phía trước cổng trường. Ảnh: H.L

Ý tưởng này đã được đông đảo giáo viên trong trường hưởng ứng. Ban Giám hiệu giao Đoàn trường và giáo viên bộ môn Mỹ thuật phụ trách thực hiện. Theo đó, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, định hướng hành vi giao thông an toàn cho học sinh, nhà trường đã thống nhất vẽ 2 bức tranh với nội dung tuyên truyền quy định an toàn giao thông. Trong đó, một bên là bức tranh kêu gọi nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông Đường bộ và một bên là bức tranh với chủ đề “Đội mũ bảo hiểm-Bảo vệ chính bạn”. Hai bức tranh với những hình ảnh quen thuộc như: bố mẹ thực hiện thao tác đội mũ bảo hiểm cho con trước giờ đến trường, học sinh dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ bật sáng, đi bộ băng qua đường phải đi trên phần vạch kẻ trắng… “Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện, bức tường hai bên cổng trường vốn để trống đã được tô điểm bằng hai bức tranh sinh động chứa đựng thông điệp ý nghĩa nhằm định hướng hành vi giao thông an toàn cho học sinh, phụ huynh và mỗi người dân nói chung”-cô Nguyễn Thị Phi Khanh-Bí thư Đoàn trường-bày tỏ.

Ngoài 2 bức tranh tuyên truyền hành vi giao thông an toàn, các thầy-cô giáo còn vẽ lên toàn bộ những chiếc ghế đá kê trong sân trường và trên một vài mảng tường lớn tại vị trí dễ quan sát. Thậm chí, nhà vệ sinh trong khuôn viên cũng được tô điểm bằng những bức tranh với chủ đề “7 sắc cầu vồng” để xóa nhòa đi cảm giác “nhà vệ sinh trường học” từng là nỗi ám ảnh của không ít học trò. Tất cả chi phí mua nguyên vật liệu vẽ tranh được trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, còn lại công vẽ đều được huy động từ giáo viên. “Mỗi chiếc ghế đá được tô điểm bằng một hoạt cảnh khác nhau: bầu trời mây nắng, sa mạc, vòm cây, biển cả… Bức tường bên hông dãy lớp học được biến hóa thành một vạt hoa dã quỳ rực rỡ. Chúng tôi hy vọng sẽ đem đến bất ngờ, tạo hứng thú cho các em học sinh khi trở lại trường”-thầy Thiết vui vẻ nói.

Bức bích họa tuyên truyền hành vi giao thông an toàn phía trước cổng trường vừa được hoàn thành. Ảnh Hải Lê

Năm học 2019-2020, Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám có tổng số 847 học sinh, trong đó có 502 học sinh bậc Tiểu học và 345 học sinh bậc THCS. Năm học trước, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt trên 93%, nhiều em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; không có học sinh nghỉ học giữa chừng. Những ngày qua, mặc dù các em học sinh được nghỉ học để phòng ngừa dịch Covid-19 nhưng các thầy-cô vẫn luân phiên trực trường, dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc khử trùng bàn ghế, phòng học, chăm sóc cây xanh… Nhờ vậy, trường lớp vẫn luôn sạch sẽ, khang trang.

“Chúng tôi đánh giá cao ý tưởng và việc làm của tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám vì đã chủ động, linh hoạt vào cuộc chung tay cùng cộng đồng đẩy mạnh truyền thông “Cổng trường an toàn giao thông”. Nhất là, việc làm này được các thầy-cô giáo thực hiện ngay trong khoảng thời gian nhà trường tạm nghỉ học để phòng dịch Covid-19”-ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh-đánh giá.