Hàng loạt doanh nghiệp cho nhân viên làm việc ở nhà để phòng dịch COVID-19

Để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, nhiều công ty, doanh nghiệp Việt Nam đã cho nhân viên được làm việc từ xa. Các chỉ đạo, các cuộc họp đều được kích hoạt ở chế độ online.





8 giờ sáng, thay vì phải đến cơ quan như thường lệ, chị Trần Thị Như Quỳnh (26 tuổi, quê Phú Thọ), chuyên viên của một công ty truyền thông trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) được làm việc tại nhà. Chị Quỳnh cho biết, thời gian này, công ty cho khoảng 70% nhân viên được làm việc từ xa. Các cuộc họp, thay vì offline như trước, thì giờ đã được "kích hoạt" chế độ online.



Quyết định này được ban lãnh đạo công ty của chị Quỳnh đưa ra sau khi Hà Nội ghi nhận ca mắc virus SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 6.3 và tình hình phức tạp hơn khi nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận thêm các ca nhiễm tiếp theo.



"Những nhân viên hưởng lương theo định mức như tôi được công ty cho làm việc ở nhà, số ít nhân viên kỹ thuật phải đến công ty làm. Song, thời điểm này, ai cũng có nguyện vọng được làm việc ở nhà để phòng, chống dịch COVID-19", chị Quỳnh nói và cho biết, mặc dù làm việc từ xa, song chị vẫn đảm bảo tiến độ công việc của cơ quan.



Tập đoàn CEO Việt Nam (CEO Corporation) cũng thông báo cho toàn bộ nhân viên tại Hà Nội làm việc từ xa. Anh N.H.T, một nhân viên ở đơn vị này khẳng định, rất ủng hộ khi tập đoàn khi cho nhân viên làm việc ở nhà. Anh T lý giải, thời điểm này, khối lượng công việc ít hơn so với cùng kỳ, nên không nhất thiết phải đến cơ quan.





Nhiều đơn vị cho nhân viên làm việc ở nhà, hoặc nếu đến cơ quan thì phải áp dụng các biện pháp như đeo khẩu trang, khử trùng, đo thân nhiệt.



Từ ngày 15.3, Tiki áp dụng hình thức “work from home” cho phép hàng nghìn nhân viên khối văn phòng làm việc tại nhà. Đồng thời, sử dụng các công nghệ quản lý công việc online để đảm bảo các hoạt động vận hành diễn ra xuyên suốt, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng trong mùa dịch.



Tiki cho biết, khi được làm việc từ xa, nhân viên cần thiết lập các mục tiêu, thời hạn cho công việc, thực hiện cập nhật tình hình công việc hằng ngày thông qua hệ thống công nghệ quản lý nội bộ.



Các phòng ban được yêu cầu thực hiện các cuộc hội họp online. Trong trường hợp phát sinh các yêu cầu khẩn cấp bất khả kháng phải có mặt tại văn phòng, nhân viên vẫn phải đảm bảo thực hiện các quy định về an toàn như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt…



Be Group, công ty mẹ của ứng dụng gọi xe "be" cũng áp dụng chế độ làm việc từ xa cho nhân viên đợt 2. Công ty này cho nhân viên làm việc từ xa kể từ ngày 16.3 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, vào đầu tháng 2, Be Group cũng đã triển khai một tuần làm việc từ xa cho nhân viên.



Hôm 18.3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng khuyến cáo người dân cố gắng ở nhà. Công chức, viên chức và người lao động được yêu cầu thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, nếu có biểu hiện bệnh thì phải nghỉ làm. Các công ty nếu có điều kiện nên chuyển sang làm việc trực tuyến.



https://laodong.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/hang-loat-doanh-nghiep-cho-nhan-vien-lam-viec-o-nha-de-phong-dich-covid-19-792132.ldo

Theo Cường Ngô (LĐO)