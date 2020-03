Chư Pah: Bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép

(GLO)- Khoảng 9 giờ ngày 31-3, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế-Môi trường (Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, bắt quả tang tại cánh đồng làng Yăng, xã Ia Phí, huyện Chư Pah có tình trạng khai thác đất. Tại hiện trường có 1 chiếc máy xúc do anh Lê Văn Thìn (SN 1988, trú tại thôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah) điều khiển và 5 chiếc xe tải hiệu Chiến Thắng do 5 tài xế điều khiển phục vụ cho việc chở đất.

Lực lượng Công an đã lập biên bản quả tang vụ khai thác đất trái phép. Ảnh: Văn Ngọc

Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế đều không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc khai thác đất. Các tài xế này khai nhận được ông Phạm Sỹ Công-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao Đức Huy tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah thuê khai thác rồi chở đất đến làm đường giao thông nông thôn tại làng Mrông Ngó 3, xã Ia Ka từ trưa ngày 30-3.

Hiện tổ công tác đã yêu cầu các chủ phương tiện tạm dừng hoạt động đồng thời lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.