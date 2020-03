Báo Gia Lai: Chung tay vì an sinh xã hội

(GLO)- Những năm qua, Báo Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, qua đó góp phần chung tay cùng với tỉnh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Chi đoàn Báo Gia Lai trao tặng bò cho bà Siu A Yoai (làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê). Ảnh: M.T

CHUNG TAY GIÚP DÂN THOÁT NGHÈO

Hơn nửa năm trở lại đây, cảnh sắc, con người ở làng Pan (xã Dun, huyện Chư Sê) vẫn thế. Tuy nhiên có một sự khác biệt hiện hữu nơi ngôi nhà của bà Siu A Yoai (SN 1955) và 3 đứa cháu mồ côi-nhân vật trong bài viết “Thân già nuôi cháu mồ côi” đăng trong chuyên mục “Kết nối & sẻ chia” trên báo Gia Lai ngày 8-8-2019. Ngôi nhà cấp 4 xiêu vẹo ngày nào nay đã vững chãi hơn. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt bà A Yoai và 3 người cháu. Bà hồ hởi: “Nhà mình sắp thoát khỏi danh sách hộ nghèo rồi. Mừng lắm! Có được như hôm nay là nhờ chi đoàn Báo Gia Lai và UBND xã đấy. Trước thì chi đoàn Báo Gia Lai vận động tài trợ rồi sửa nhà, cho 10 tháng tiền gạo, mua cho 2 con bò, sau đó xã cho thêm 1 con nữa. Già không bao giờ quên ơn của Báo Gia Lai đâu!”.

Tương tự, trong ngôi nhà nhỏ ở thôn 2 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah), bà Võ Thị Diệu (SN 1956) vẫn lâng lâng xúc cảm khi nhắc đến bài báo đã giúp gia đình mình có thêm động lực vươn lên. Dù chẳng một “tấc đất cắm dùi”, không chồng con, hàng ngày sống bằng tiền làm thuê ít ỏi nhưng thương 2 đứa cháu có số phận không may nên bà đã nhận về nuôi. “Sau khi Báo Gia Lai đăng bài viết về gia cảnh của chúng tôi thì có nhiều người ủng hộ, giúp đỡ. Được Báo Gia Lai, Công an huyện Chư Pah và các Mạnh Thường Quân hỗ trợ hơn 8 triệu đồng, tôi làm một cái chuồng heo rồi mua giống về thả để gầy thành heo nái, chi phí hết gần 5 triệu đồng; còn lại tôi sửa xe, mua đồ dùng cho 2 cháu đi học và một ít gạo để dành. Tôi rất cảm ơn Báo Gia Lai và các Mạnh Thường Quân đã chia sẻ với chúng tôi”-bà Diệu xúc động tâm sự.

Mô hình trồng bắp sinh khối giúp nhiều nông dân khu vực phía Đông tỉnh từng bước xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Hoành Sơn

Đề cập đến những đóng góp nổi bật của Báo Gia Lai không thể không nhắc đến là việc kết nối với 2 doanh nghiệp, tiên phong mở hướng đi mới cho nông dân ở khu vực phía Đông tỉnh. Theo đó, tháng 6-2018, chi đoàn Báo Gia Lai đã phối hợp cùng Công ty TNHH Hạt giống C.P Việt Nam và Công ty cổ phần Diên Hồng Gia Lai hỗ trợ 11 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã: Lơ Ku (huyện Kbang) và An Trung, Yang Trung (huyện Kông Chro) trồng bắp sinh khối làm thức ăn cho bò. Ban đầu, 11 hộ dân này được hỗ trợ vật tư (20 kg hạt giống, 800 kg phân bón do Công ty TNHH Hạt giống C.P Việt Nam sản xuất với tổng trị giá 10 triệu đồng) và hướng dẫn kỹ thuật để trồng bắp sinh khối. Sản phẩm sau khi thu hoạch được Công ty cổ phần Diên Hồng Gia Lai bao tiêu với giá 800-900 đồng/kg. Sau 3 tháng trồng, sản lượng đạt 40-50 tấn bắp sinh khối/ha; trừ chi phí, người trồng thu về khoảng 17 triệu đồng. Mô hình thí điểm này bước đầu chứng tỏ hiệu quả thiết thực khi đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm lượt hộ dân ở khu vực phía Đông tỉnh, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Huỳnh Ngọc Thanh-Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Diên Hồng Gia Lai-thông tin: “Ban đầu, 2 công ty và Báo Gia Lai thí điểm hỗ trợ người dân trồng 11 ha bắp sinh khối. Sau đó, người dân tự nhân rộng lên 50 ha bắp sinh khối và trồng thêm 50 ha cỏ voi. Tất cả sản phẩm của người dân đều được chúng tôi ký hợp đồng thu mua”.

Ông Nguyễn Tấn Tùng-Giám đốc Khu vực V Công ty TNHH Hạt giống C.P Việt Nam cũng cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi đồng hành cùng Báo Gia Lai góp sức giúp người dân có thu nhập ổn định từ một mô hình mới. Tới đây, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Báo Gia Lai triển khai thí điểm mô hình này để hỗ trợ dân nghèo ở một số xã khác của huyện Kbang”.

KẾT NỐI NHỮNG TRÁI TIM NHÂN ÁI

Chuyên mục “Kết nối & sẻ chia” chính thức được Ban Biên tập Báo Gia Lai cho ra mắt trên tờ báo số cuối tuần nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Báo (16-3-2017), nhận được sự tin tưởng của bạn đọc trong và ngoài tỉnh, kể cả ngoài nước. Ngày càng có nhiều tấm lòng nhân ái gần xa sẵn sàng ủng hộ, san sẻ với những người nghèo, những mảnh đời kém may mắn, giúp họ vượt qua thời điểm khốn khó.

Trong một lần tình cờ lướt web, anh Trần Nguyễn Dương Minh (quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) đọc được bài viết “Mẹ nghèo đơn thân nuôi con nhỏ bị não úng thủy” đăng ngày 27-7-2019 trên Gia Lai điện tử. Anh Minh đã không ngần ngại liên lạc ngay cho Báo Gia Lai với mong muốn đưa Luy (em bé bị bệnh não úng thủy trong bài viết; trú tại làng Om, xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Pah) vào TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh; đồng thời chuyển tặng 4 triệu đồng. “Con gái tôi từng bị căn bệnh này nên tôi thấu hiểu được nỗi đau mà người mẹ nghèo đang chịu đựng. Cách đây 10 năm, khi cháu được 2 tuổi, chúng tôi cũng đã phải chạy vạy khắp nơi và nhận được nhiều sự hỗ trợ để chữa trị cho con. May mắn là cháu đã khỏi bệnh, lớn lên bình thường đến nay. Vì thế, khi đọc được thông tin về trường hợp bé Luy, tôi cũng muốn hỗ trợ một phần nào đó trong khả năng để bé được khỏi bệnh và tiếp tục sống như con mình”-anh Minh tâm sự.

Đoàn thanh niên Công an huyện Chư Pah hỗ trợ cho gia đình bà Võ Thị Diệu (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah). Ảnh: M.T

Đoàn Thanh niên Công an huyện Chư Pah là một trong những đơn vị nhiều lần đồng hành cùng Báo Gia Lai trong hành trình mang đến niềm tin và sự lạc quan cho các gia đình khó khăn tại địa phương. Đại úy Trương Tuấn Quang-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Chư Pah-chia sẻ: “Chuyên mục “Kết nối & sẻ chia” của Báo Gia Lai thật sự ý nghĩa và thiết thực, như một nhịp cầu kết nối những Mạnh Thường Quân có trái tim nhân ái với các trường hợp kém may mắn trong xã hội. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi được kết nối cùng cơ quan báo trong một số hoạt động sẻ chia diễn ra trên địa bàn huyện”.

Sau gần 3 năm triển khai với khoảng 140 bài viết được đăng tải, Báo Gia Lai đã tiếp nhận hàng trăm triệu đồng tiền ủng hộ từ độc giả và trao tận tay cho các nhân vật. Ngoài ra, Báo Gia Lai cũng hỗ trợ thêm trên 100 triệu đồng (1 triệu đồng/trường hợp) để giúp họ vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Chị Trịnh Thị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu (Báo Gia Lai) cho hay: Sau khi các bài viết được đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã liên hệ với cơ quan để hỗ trợ tiền mặt hoặc vật chất. Ngoài ủy quyền cho Báo, một số độc giả còn đích thân đến tận nhà nhân vật để thăm hỏi, hỗ trợ, chẳng hạn như Hội Người Việt tại Singapore cùng một số cá nhân, tổ chức đến thăm hỏi và trao tặng anh Trần Văn Yêm (thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đak Đoa) 70 triệu đồng. Nhiều tấm lòng khiến chúng tôi rất cảm động, ví như có một nữ độc giả lớn tuổi nhờ người nhà chở đến Tòa soạn để ủng hộ tiền cho 3 chị em ở huyện Chư Sê trong bài viết “Gia đình ly tán, bé gái 13 tuổi thay mẹ nuôi em”, nhưng sau khi đọc thêm bài viết “Người đàn ông mù nuôi mẹ ung thư” ở huyện Chư Pah, bà thương cảm nên quyết định giúp đỡ thêm 1 trường hợp. Đáng nói là số tiền ủng hộ được trích từ số tiền lương hưu ít ỏi của bà. Cũng có rất nhiều em học sinh tự tiết kiệm tiền tiêu vặt để ủng hộ cho nhân vật trong các bài viết.

LAN TỎA HOẠT ĐỘNG NHÂN VĂN

Với mong muốn góp phần thông tin đến với bạn đọc trên diện rộng, nhất là đối tượng bạn đọc là đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh, hàng năm, từ nguồn ngân sách tỉnh, Báo Gia Lai cấp phát 3.900 tờ báo hàng ngày cho đối tượng này. Đặc biệt, Báo Gia Lai trích 150 triệu đồng tặng ấn phẩm Gia Lai xuân Kỷ Hợi cho các đảng viên 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong năm 2019, Báo Gia Lai đã vận động 6 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tặng 339 tờ báo/ngày cho các hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh như: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ…

Cùng với đó, cũng trong năm 2019, Báo Gia Lai nói chung, Công đoàn cơ sở Báo Gia Lai và chi đoàn Báo Gia Lai nói riêng đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng với tổng kinh phí thực hiện khoảng 150 triệu đồng. Đặc biệt, Báo Gia Lai phối hợp với Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa tại xã Krong (huyện Kbang) với số tiền 50 triệu đồng.

Từ số tiền hỗ trợ của Báo Gia Lai và các Mạnh Thường Quân, bà Võ Thị Diệu (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) đã xây chuồng, nuôi heo để tạo sinh kế. Ảnh: M.T

Ngoài ra, hàng năm, Báo Gia Lai vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trích 1 ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai. Bên cạnh đó, đơn vị còn kết nối với những tấm lòng nhân ái tổ chức nhiều chương trình khám bệnh từ thiện hoặc thăm, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã khó khăn của tỉnh. “Hàng năm, chúng tôi đều phối hợp cùng Báo Gia Lai triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Riêng trong năm 2019, chúng tôi đã trích 100 triệu đồng cùng với Báo tổ chức khám bệnh từ thiện cho người dân tộc thiểu số ở huyện Đak Đoa. Hoạt động này đã giúp ích rất nhiều cho người dân”-Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Prudential Gia Lai Nguyễn Thị Mỹ Hiệp bày tỏ.