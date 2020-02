36.000 người mất hàng trăm tỉ đồng vì tham gia đa cấp

Với sức hút, bỏ một nhận lãi gấp 4-5 lần, 36.000 nhà đầu tư đã đổ tiền vào công ty đa cấp của Lê Văn Quang và đồng phạm, rồi bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng.





Lê Văn Quang khi làm chủ tịch Thăng Long Group.







Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao mới đây đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Văn Quang (46 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group), Phạm Ngọc Tuân (34 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long) cùng 6 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a, Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.



Trước đó, tháng 7.2019, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Quang và đồng phạm, song do số bị hại yêu cầu bồi thường tăng, nên lần này cơ quan công tố bổ sung thêm.



Theo cáo buộc, sau khi thành lập Thăng Long Group, Lê Văn Quang mở Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long có trụ sở chính tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (quận Cầu Giấy, Hà Nội).



Được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh đa cấp, công ty này mở tiếp hơn 20 đại lý trên toàn quốc, thu hút hàng chục nghìn người tham gia mạng lưới.



Sau khi tạo được vỏ bọc hợp pháp, Lê Văn Quang cùng đồng phạm đã thu hút hàng nghìn người nộp tiền vào công ty để hưởng tiền thưởng bằng cách mua đơn hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.



Từ cuối năm 2014, đầu năm 2015, do không thu hút được nhiều người nộp tiền kích hoạt mã số vào công ty, Quang chỉ đạo cấp dưới tổ chức các chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng.



Quang cũng cho xây dựng hình ảnh quảng cáo, đưa ra các chương trình khuyến mại Câu lạc bộ triệu phú: Khách hàng không cần mua hàng, chỉ nộp tiền kích hoạt mã số sẽ hưởng lợi; Chương trình Thăng Long năm pháo hoa; Thăng Long cùng bùng nổ... Mục đích để tạo tâm lý tin tưởng cho nhà đầu tư rằng, Thăng Long là một tập đoàn lớn, làm ăn có lãi.



Nhóm bị can đưa một số chính sách như mua đơn trị giá 31 triệu đồng sẽ được nhận 146 triệu đồng (gấp 4,7 lần); mua đơn 46 triệu đồng được nhận 153 triệu đồng (gấp 3,3 lần); mua đơn 230 triệu đồng được nhận 765 triệu đồng (gấp 3,3 lần)...



Ngoài ra, để thu hút người nộp tiền, các bị can còn thuê địa điểm lớn để tổ chức hội nghị tuyên dương, vinh danh những người thu nhập hàng tỉ đồng mỗi tháng.



VKSND xác định Công ty TNHH Nhượng quyền Thăng Long đã dụ hơn 36.000 người nộp trên 736 tỉ đồng vào doanh nghiệp này.



Trong đó, các bị can chi khoảng 30 tỉ cho các hoạt động thực tế. Khoản còn lại là chi phí bất hợp pháp được dùng để lôi kéo người vào mạng lưới đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, cáo trạng quy kết hành vi phạm tội của 8 bị can gây thiệt hại trên 703 tỉ đồng.



Quá trình điều tra, chỉ có gần 1.600 bị hại gửi đơn trình báo, yêu cầu bồi thường hơn 122 tỉ đồng. Cáo trạng lần này làm rõ thêm số bị hại (cáo trạng hồi tháng 7.2019, chỉ có hơn 1.500 người) và số tiền yêu cầu bồi thường (trước đó là hơn 110 tỉ đồng). Đối với những người bị hại khác, khi có yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý, giải quyết.



Cơ quan công tố kết luận 8 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền trên 703 tỉ đồng chiếm đoạt của 36.000 người.



Đối với nhiều cá nhân được Lê Văn Quang thuê tham gia các hoạt động vinh danh và một số cán bộ của Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương Hà Nội, do không đủ căn cứ xác định vai trò đồng phạm nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.



Theo Việt Dũng (LĐO)