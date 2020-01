Lễ chùa ở Trường Sa

(GLO)- Lễ chùa đầu năm là một trong những nét văn hóa truyền thống không chỉ trên đất liền mà còn ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Các cán bộ, chiến sĩ và người dân cho hay, họ đi lễ chùa với nguyện ước về một năm mới bình yên, hạnh phúc nơi đầu sóng ngọn gió.





Tặng quà cho hòa thượng trụ trì chùa Sinh Tồn. Ảnh: N.H

Sáng sớm mùng 1 Tết Canh Tý 2020, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã đến chùa Sinh Tồn để gửi gắm những ước vọng năm mới. Chị Lữ Thị Kim Cúc cho biết: “Gia đình tôi sinh sống ở đây đã được 2 năm.

Theo phong tục, sáng mùng 1 Tết, chúng tôi đều đến chùa để thắp hương và cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất cho gia đình, cho mọi người trên đảo. Sau đó, mọi người tham gia các trò chơi dân gian như: kéo co, đua thuyền, hái hoa dân chủ…”. Còn chị Phan Nguyễn Xuân Thùy cũng vui vẻ cho hay: “Đây là năm thứ 2, vợ chồng tôi cùng con vui xuân đón Tết với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn. Sau Giao thừa, vợ chồng tôi gọi điện về chúc Tết gia đình hai bên nội ngoại và bạn bè, người thân. Sáng mùng 1 Tết, tất cả cùng nhau đến chùa thắp hương, cầu mong một năm mới may mắn, hạnh phúc, đất nước được bình yên”.



Sau khi đi lễ chùa thắp hương, cán bộ, chiến sĩ và người dân tổ chức lễ chào cờ, nghe đọc thư chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thư chúc Tết của lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Anh Trương Điệp Hưng cho hay: “Sáng sớm mùng 1 Tết, sau khi đi lễ chùa xong, tất cả cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia lễ chào cờ đầu năm mới, nghe đọc 10 lời thề quân đội và thư chúc Tết của lãnh đạo các cấp. Ngoài ra, sau lễ duyệt binh là các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng xuân như: bóng chuyền, kéo co, bóng đá, nhảy bao bố, đua thuyền… Những hoạt động trên đã trở thành nét văn hóa truyền thống trên đảo mỗi dịp Tết đến xuân về”.

Nguyễn Hồng