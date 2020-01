Kông Chro: Trường Mầm non Sao Mai đạt chuẩn quốc gia

(GLO)- Trường Mầm non Sao Mai, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Lễ đón bằng công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2019-2024.

Trường Mầm non Sao Mai thành lập năm 2002. Quá trình xây dựng, phát triển cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, sự quan tâm của các cấp, các ngành, đóng góp của phụ huynh học sinh, đến nay trường đã đạt 5 tiêu chí theo quy chế ban hành của Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2019-2020, trường có tổng số 585 học sinh/23 nhóm, lớp, trong đó khu vực trung tâm 12 nhóm, lớp; điểm làng 6 lớp; khu vực II 5 lớp, toàn trường hiện có 16 nhóm, lớp bán trú. Trường có 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên; Chi bộ nhà trường có 17 đảng viên; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh.

Đồng chí Đinh Kinh-Huyện uỷ viên, Phó chủ tịch UBND huyện trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường Mầm non Sao Mai. Ảnh: Phương Liên

Để thực hiện mục tiêu đạt trường chuẩn, năm học 2017-2018, được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền huyện Kông Chro, sự hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, trường Mầm non Sao Mai đã có một cơ sở mới cách điểm trường chính 3 km với tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng. Năm học 2019-2020, từ nguồn kinh phí của huyện Kông Chro, trường Mầm non Sao Mai được đầu tư xây dựng thêm 2 phòng học theo quy cách, tiêu chuẩn trường mầm non; 1 phòng giáo dục thể chất, 1 nhà ăn với tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng ngay tại điểm trường chính. Ngoài ra trường còn được đầu tư xây dựng sân bê tông, mái vòm, nhà bảo vệ, nhà xe.

Được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, giáo viên của nhà trường; là động lực thúc đẩy sự phát triển giáo dục huyện nhà. Đồng thời đây cũng là thách thức, đòi hỏi cán bộ, giáo viên tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ trên địa bàn huyện.