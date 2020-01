Gia Lai: Rộn ràng du Xuân ngày mùng 2 Tết

(GLO)- Nếu như ngày đầu tiên của năm mới, mọi người hầu hết đều dành thời gian để đi chùa, chúc Tết người thân thì bước sang mùng 2, nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã khởi hành chuyến du xuân đầu năm.

Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) là điểm đến của đông đảo du khách trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Trần Dung

Tiết trời ngày mùng 2 Tết tại TP. Pleiku khá mát mẻ, thuận lợi cho việc ra đường du xuân và xin chữ, cầu may trong năm mới. Trên khắp các ngã đường, dòng người hòa cùng cờ hoa tạo nên một bức tranh du xuân rộn ràng, tấp nập.

Một số địa điểm vui chơi, giải trí tại TP. Pleiku như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công viên văn hóa Đồng Xanh, Công viên Diên Hồng, Khu du lịch sinh thái Biển Hồ,…và các điểm vui chơi, giải trí thu hút đông đảo du khách thập phương đến du xuân. Dịp Tết năm nay, Công viên Diên Hồng đón một lượng khách khá đông ngay từ mùng 2 Tết. Anh Trần Văn Hùng (huyện Chư Prông, Gia Lai) cho hay: “Mùng 1 Tết cả gia đình đã đi chúc Tết nội, ngoại nên hôm nay đưa các con đi chơi xuân. Đây cũng là dịp để gia đình có những ngày nghỉ vui vẻ bên nhau”.

Nhiều gia đình chọn Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) là điểm khởi hành cho chuyến du xuân của mình. Ảnh Trần Dung

Cũng như TP. Pleiku, không khí vui xuân tại huyện Chư Pưh cũng rộn ràng không kém. Nếu như ngày hôm qua vợ chồng chị Nguyễn Thị Yến Nhi (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) dành thời gian đi tảo mộ người thân và chùa đầu năm cầu an cho gia đình thì hôm nay gia đình mình cùng con gái đi thăm chúc Tết người thân và du xuân. Chị Nhi cho biết: "Sau 1 năm làm việc tại TP Hồ Chí Minh nên không có nhiều thời gian bên gia đình người thân. Vì vậy, Tết là dịp để gia đình mình quay quần bên nhau cũng như tranh thủ đi thăm chúc Tết mọi người thân của cả 2 bên gia đình. Năm mới, mình mong mọi người thân trong gia đình thật nhiều sức khỏe và mong 2 vợ chồng thành hơn trong công việc”.

Không khí vui xuân tại huyện Chư Sê. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh đó nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ thời gian gặp gỡ bạn bè, trò chuyện cùng nhau sau một năm đi học xa nhà. Bạn Trần Văn Cường (thôn Hăng Ring, thị trấn Chư Sê)-hiện đang là sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh,vui vẻ cho biết: "Tranh thủ mấy ngày Tết em hẹn bạn bè gặp mặt để chúc Tết nhau và cũng để ôn lại kỷ niệm thời học sinh. Năm mới em mong gia đình em vạn sự bình an, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý”.

Tương tự, trong dịp Tết, ngoài các địa điểm như Biển hồ chè, núi lửa Chư Đăng Ya thì Nhà máy thuỷ điện Ia Ly (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah) cũng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Theo số liệu thống kê của văn phòng Công ty Thuỷ điện Ia Ly, trung bình lượng khách đến tham quan tại Nhà máy gần 400 lượt. Khách tham quan chủ yếu đến từ các tỉnh Đak Lak, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh... Anh Trần Hoài Đức (quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) cho biết: “Được cùng gia đình tham quan Nhà máy Thuỷ điện Ia Ly tôi thấy rất phấn khởi. Đây là chuyến du xuân vui tươi, ý nghĩa. Các con của tôi thích thú khi được biết thêm về công trình thuỷ điện lớn nhất trong hệ thống công trình trên sông Sê San”.

Du khách chụp hình lưu niệm trước cổng Nhà máy Thuỷ điện Ia Ly. Ảnh: Ngọc Thu

Theo ghi nhận của PV Báo Gia Lai, trong ngày mồng 1 và 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, có hàng trăm lượt du khách đổ về ngắm thác Mơ (thuộc địa phận làng Ếch, xã Ia Khai, huyện Ia Grai). Du khách từ TP. Pleiku, Đak Đoa, Chư Prông… đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác. Nhiều nhóm du khách mang theo thức ăn, nước uống ngồi dưới chân thác và các vườn điều xung quanh ngắm thác. Nhiều gia đình trú ở làng Ếch đã mang các đặc sản của vùng như gà nướng, rượu cần, thịt nướng ra bày bán.

Du khách tham quan thác Mơ (xã Ia Khai, huyện Ia Grai). Ảnh: Hoành Sơn

Dành cả ngày Mùng 2 để đi chúc Tết từng nhà người bạn trong nhóm là hoạt động của các bạn trẻ ở phường An Phú, thị xã An Khê. Đại diện cho nhóm, bạn Nguyễn Chí Hiếu cho hay: “Nhóm bạn của em có một số đi làm ở TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ngày Tết chúng em mới có điều kiện gặp mặt, vì thế sau khi cùng gia đình đi chúc Tết ông bà, chúng em tập trung lại rồi lần lượt đến từng nhà. Ngồi nói chuyện, hỏi han sức khỏe tình hình công việc, học tập”. Cùng gia đình đi chúc Tết xong, chị Võ Thị Thúy Loan (thôn 3, xã Xuân An, thị xã An Khê) tranh thủ rủ các bạn học hồi cấp 3, nhâm nhi ly cà phê hàn huyên chuyện chồng con, gia đình. Chị Loan chia sẻ: “Tôi đang làm việc trong TP.Hồ Chí Minh. Về nghỉ được hơn 1 tuần, giúp cha mẹ lo nhà cửa, chuẩn bị Tết, do đó hôm nay dành thời gian gâp gỡ bạn bè”.

Ngày Mùng 2 Tết, rủ nhau đi uống nước, cà phê là lựa chọn của nhiều bạn trẻ tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Tại huyện vùng sâu Kông Chro, trái hẳn với sự vắng vẻ, yên bình trong ngày mùng 1 Tết, bước sang ngày thứ hai của năm mới, phố huyện đã trở nên nhộn nhịp hơn khi các khu chợ, cửa hàng, quán ăn uống bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại. Từ sáng sớm mùng 2 Tết, tại chợ trung tâm huyện, nhiều tiểu thương đã có mặt để sửa soạn, bày biện hàng hóa chuẩn bị buôn bán trong phiên chợ khai Xuân. Các mặt hàng chủ yếu là rau xanh, thịt heo, cá lóc, hải sản... Chị Năm-tiểu thương cho biết, nhiều người cũng tìm đến sạp của chị mua cá lóc trong phiên chợ đầu năm. Theo chị, tục ăn cá lóc ngày Tết đã có từ thời xa xưa. Cá lóc vốn khỏe mạnh, có đặc tính lanh lợi hay luồn lách, ăn cá lóc đồng đầu năm là mong được sức khỏe tốt suốt cả năm.

Cá lóc được nhiều người chọn mua trong phiên chợ đầu năm để mong cầu sức khoẻ. Ảnh: Mộc Trà

Do trên địa bàn huyện Kông Chro hầu như không có khu vui chơi giải trí nên nhiều gia đình ở đây đã chọn du xuân xa nhà. Bên cạnh đi chúc Tết họ hàng, một số người còn kết hợp tham quan, vui chơi tại các danh lam thắng cảnh trong và ngoài tỉnh. Bà Trương Thị Loan (tổ 3, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) chia sẻ: “Hôm nay vợ chồng tôi tranh thủ đi thăm họ hàng, bà con bên chồng ở ngoài thị xã An Khê. Dù cách nhau chỉ vài chục cây số nhưng hầu như cả năm quần quật với công việc, chúng tôi ít có điều kiện về. Vì thế, đây là dịp để anh em, con cháu sum họp và du xuân để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng nhau”.

Tiết trời Gia Lai khá thuận lợi cho việc du xuân của người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Trần Dung

Với tiết trời thuận lợi, người dân Gia Lai đang dành trọn những khoảng thời gian của mình để mừng đón năm mới một cách ý nghĩa và đủ đấy nhất. Nhiều hoạt động vui xuân cũng đã và đang diễn ra náo nức, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trong kỳ nghỉ Tết.

Nhóm Pv