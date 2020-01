"Cầu nối" những niềm vui

(GLO)- Thời gian qua, nhiều chương trình hướng về người dân vùng khó trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức nhờ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh với mong muốn sẻ chia nhiều hơn cho những phận đời khó khăn.



1. Chương trình “Ấm áp mùa đông” do Tỉnh Đoàn phối hợp với đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã bước sang năm thứ 11. Vừa qua, tôi có dịp theo đoàn thực hiện những chương trình, phần việc ý nghĩa và thực sự ấn tượng về anh Nguyễn Tương Minh-Tổng Giám đốc Công ty Fosco, Trưởng đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh, người đã khởi xướng và kết nối để hình thành chương trình “Ấm áp mùa đông”.





Anh Nguyễn Tương Minh (thứ 2 từ phải sang)-Tổng Giám đốc Công ty Fosco, Trưởng đoàn công tác xã hội “GL” TP. Hồ Chí Minh trò chuyện cùng người dân. Ảnh: P.L

Anh Minh kể lại: “Tôi từng làm công tác Đoàn và tham gia nhiều chiến dịch Mùa hè xanh ở tỉnh Gia Lai. Nhận thấy đời sống người dân còn khó khăn, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số, năm 2009, tôi đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân ở TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình tại tỉnh Gia Lai. Lúc đầu, số quà tặng không được nhiều, lượng thành viên tham gia còn ít. Sau nhờ sự chủ động kết nối nên chương trình ngày càng tạo được sức hút và uy tín”.



Mỗi lần đoàn công tác đến Gia Lai thực hiện chương trình đều có 70-90 thành viên. Họ là những cán bộ, công chức mới nghỉ hưu, là những bác sĩ vừa hoàn thành ca trực đã vội sắp xếp hành trang để lên đường... Cũng có không ít người trẻ lần đầu đến Gia Lai với mong muốn đi để hiểu những khó khăn, vất vả của cuộc sống quanh mình. Thông qua sự giới thiệu của Tỉnh Đoàn, những địa điểm tổ chức chương trình đều ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Trong suốt 11 năm liền chương trình “Ấm áp mùa đông” được tổ chức, không lần nào anh Minh vắng mặt. Người ta cảm nhận ở anh sự ân cần, chu đáo với từng thành viên trong đoàn, nhiều lúc thấy quá trưa mà bà con vẫn đợi để khám-chữa bệnh, anh liền đến từng bàn động viên mọi người cố gắng. Anh luôn gần gũi, hướng dẫn tận tình cho bà con. Anh Minh chia sẻ: “Chương trình được tổ chức thành công chính là nhờ sự chung sức của các cá nhân, doanh nghiệp. Có đi đến vùng khó khăn mới thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Tôi luôn động viên mọi người cố gắng, làm sao thực hiện chương trình thật ý nghĩa, trao những phần quà bà con thực sự cần”.



Trong 11 năm qua, đoàn công tác đã thăm hỏi, trao tặng hơn 9.000 suất quà cho thanh thiếu nhi và người dân; khám bệnh, cấp phát thuốc cho gần 8.700 lượt người nghèo; trao tặng 320 xe đạp cho học sinh; hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng hệ thống nước tự chảy cho bà con làng Kon Jốt (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa); hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng cầu dân sinh cho người dân ở xã Kon Pne (huyện Kbang) cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác.



2. Những ngày giáp Tết Canh Tý, vượt qua chặng đường hơn 600 km, đoàn xe của nhóm thiện nguyện Hoa Mặt Trời (TP. Hồ Chí Minh) đã chở chuyến hàng đầy ắp đến với bà con nghèo ở xã Chư Đang Ya (huyện Chư Pah). Gạt bỏ mệt nhọc vì phải di chuyển một quãng đường dài, dưới sự hướng dẫn của Trưởng nhóm Lê Thị Xuân Hương, 12 thành viên đã nhanh chóng chuyển quà tặng xuống xe để tổ chức chương trình “Xuân ấm” 2020.



Do đã kết nối với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu Công an tỉnh cùng Công an huyện Chư Pah từ trước nên chương trình diễn ra suôn sẻ. Tại đây, Ban tổ chức đã tặng 194 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng áo ấm và sữa cho 90 người cao tuổi trên địa bàn xã; đồng thời tặng áo ấm, sữa, bánh kẹo cho 250 học sinh Trường Mầm non Chư Đang Ya, Trường Tiểu học và THCS Chư Đang Ya. Mặc thử chiếc áo ấm vừa nhận, ông Ngơn (làng Xóa, xã Chư Đang Ya) cho biết: “Được nhận nhiều quà Tết, mình vui lắm! Mình chúc các thành viên trong đoàn từ thiện có nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ bà con khó khăn”.



Khi mọi người đã nhận xong các phần quà, chị Hương mới nhẹ nhõm chia sẻ: “Do nhiều thành viên trong nhóm đều đang làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp nên chúng tôi tranh thủ đi trong những ngày nghỉ. Trước khi tổ chức chương trình, nhóm đã kêu gọi sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân. Mỗi người góp một ít thì sẽ có thêm nhiều niềm vui cho những người cần được hỗ trợ”.



Chia sẻ lý do đến tặng quà cho người dân Gia Lai, chị Hương cho biết thêm: “Nhóm thiện nguyện Hoa Mặt Trời được thành lập năm 2014. Đây là năm thứ 2 nhóm thực hiện chương trình “Xuân ấm” tại Gia Lai nhờ sự kết nối của Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Thấy bà con ai cũng vui khi được nhận quà, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục làm “cầu nối” yêu thương giữa các Mạnh Thường Quân ở TP. Hồ Chí Minh với bà con ở Gia Lai. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì chương trình này trong những năm tiếp theo”.



3. Hơn 2 tỷ đồng là kinh phí để Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Đại Phú TP. Hồ Chí Minh dành để thực hiện những công trình, hoạt động ý nghĩa tại Gia Lai trong năm 2019. Số tiền này do Tổng Giám đốc Phan Trường Duy trích ra từ nguồn quỹ an sinh xã hội của Công ty và kêu gọi sự đóng góp của nhân viên.



Sinh ra ở tỉnh Bạc Liêu, từng trải qua những ngày vất vả nên anh Duy rất thấu hiểu những cơ cực của bà con vùng khó. Khi đã thành đạt, anh mong muốn giúp đỡ họ bằng các hoạt động thiện nguyện. Chia sẻ về “duyên nợ” với Gia Lai, anh Duy cho biết: “Tôi lấy vợ ở thôn Tân An (xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Mỗi lần về thăm quê vợ, thấy cuộc sống của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn nên tôi muốn đóng góp chút công sức của mình để giúp đỡ họ”.



Từ suy nghĩ đó, anh Duy đã chủ động kết nối với một số nhóm tình nguyện ở tỉnh Gia Lai, nhờ mọi người tìm địa điểm trao quà, rà soát nhu cầu của người dân. Khi sắp xếp được công việc, anh lại trực tiếp đi khảo sát thực tế để đảm bảo trao quà đúng đối tượng. Món quà ấy có thể là một ngôi nhà khang trang, là một công trình vui chơi cho thiếu nhi, chiếc xe đạp hay suất học bổng tiếp sức đến trường… “Những món quà tuy chưa thể giúp bà con thoát nghèo nhưng lại chứa đựng tình yêu thương, là sự động viên để bà con nỗ lực hơn để thay đổi cuộc sống”-anh Duy chia sẻ.



Làm thiện nguyện bằng cả tấm lòng, những Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành sứ mệnh kết nối, sẻ chia, lan tỏa yêu thương và mang những điều tốt đẹp đến với người dân vùng khó trên địa bàn tỉnh.

Phan Lài