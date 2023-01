Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn: Cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo tổ chức chu đáo hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

(GLO) Sáng 16-1, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc để nghe các cấp ủy, cơ quan báo cáo và chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiệm vụ trọng tâm quý I-2023.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Ngọc Sang

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, đại diện Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và một số Huyện ủy đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện cũng như đề xuất, kiến nghị những nội dung liên quan còn khó khăn, vướng mắc. Theo đó, các cấp ủy, cơ quan đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18-11-2022 của Ban Bí thư, Công văn số 929-CV/TU ngày 19-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Cụ thể, đến thời điểm này, các Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt và kịp thời các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Quý Mão. Đặc biệt là tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đối tượng chính sách và chăm lo tết cho người nghèo. Đồng thời, chỉ đạo các ngành tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, đấu tranh phòng-chống tội phạm; tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ rừng, tình trạng đốt pháo nổ; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho công tác tuyển quân sau Tết và tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Sang

Kết luận hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trong triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết, đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, kịp thời nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cùng với đó, quan tâm tổ chức chu đáo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, trong đó có hoạt động trao huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới để nhân dân vui xuân, đón Tết trọn vẹn, bình yên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2023 cả hệ thống chính trị với nỗ lực mới, khí thế mới, bứt phá mới và thành công mới hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

