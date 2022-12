Mang Yang thu ngân sách đạt 125% kế hoạch

(GLO)- Ngày 14-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ XI (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai công tác trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, biến đổi khí hậu diễn biến cực đoan, lãi suất cho vay, giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng mạnh ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống người dân, song, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, hành động quyết liệt, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đã đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt bình quân 10,54%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,52 triệu đồng, tăng 8,06%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 2.720,3 tỷ đồng, tăng 8,47% so với năm 2021. Toàn huyện gieo trồng 12.506 ha, đạt 100,2% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, ước đạt 1.231 tỷ đồng, đạt 112,45% kế hoạch, tăng 9,2% so với năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (theo giá hiện hành), ước đạt 1.685 tỷ đồng, đạt 112,33% kế hoạch. Huyện tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sớm triển khai dự án đã ký cam kết. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã được quan tâm.

Tính đến ngày 22-11, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 448,63 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch; trong đó, thu trên địa bàn huyện được 35,05 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch, thu tiền sử dụng đất 6,53 tỷ đồng, đạt 49%.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có chuyển biến; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; phòng-chống dịch bệnh được chú trọng, nhất là dịch Covid-19, sốt xuất huyết. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích làm rõ một số hạn chế trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn các công trình sự nghiệp chậm. Việc xử lý các tồn tại, kéo dài trên lĩnh vực đất đai còn chậm, chưa hoàn thiện các phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kêu gọi thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, chưa đạt kết quả như mong muốn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Trần Đình Hiệp-Bí thư Huyện ủy Mang Yang phát biểu kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Kết luận hội nghị, ông Trần Đình Hiệp-Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện tập trung triển khai thực hiện 21 chỉ tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; giám sát thường xuyên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng; triển khai các đề án liên quan đến dịch vụ môi trường rừng; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người dân vui Xuân, đón Tết Quý Mão 2023; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đạt chỉ tiêu...