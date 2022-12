Gia Lai giữ vững an ninh biên giới gắn với chăm lo đời sống người dân

(GLO)- Sáng 14-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Những thành tích nổi bật

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Tòng-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: Năm 2022, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên tuyến biên giới của tỉnh cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới được giữ vững. Dịch bệnh Covid-19 tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn ảnh hưởng tới hoạt động lưu thông biên giới giữa 2 nước, nhất là đối với bà con người Campuchia gốc Việt, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia. Cùng với đó, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tăng cường các hoạt động móc nối, xây dựng cơ sở ngầm để phục vụ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam cả trước mắt và lâu dài đã ảnh hưởng tới nhiệm vụ công tác biên phòng.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; chủ động nắm, nhận định, đánh giá sát, đúng tình hình. Qua đó, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các chủ trương, biện pháp, đối sách trong quản lý, bảo vệ biên giới. Cùng với đó, BĐBP tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, địa bàn, cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn; tham mưu giúp chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng kịp thời giải quyết, ổn định tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn ở khu vực biên giới.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Biên phòng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo lực lượng trinh sát kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng tham mưu giúp chính quyền địa phương xử lý hoạt động tái phục hồi “Tin lành Đê ga” trên địa bàn xã Ia Chía (huyện Ia Grai), đưa ra kiểm điểm trước cộng đồng 13 đối tượng (có 3 đối tượng cầm đầu). Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã tiến hành xác lập và thực hiện thành công Chuyên án GL 422 đấu tranh bắt 4 đối tượng, thu giữ 12 kg thuốc nổ, 229 kíp nổ, hơn 18 m dây cháy chậm; Chuyên án GL 622 đấu tranh với tội phạm mua bán người, bắt giữ 1 đối tượng, giải cứu 8 nạn nhân. Kết quả các chuyên án này được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Thượng tá Nguyễn Thế Bất-Trưởng phòng Phòng-chống tội phạm và ma túy (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết: Năm 2022, BĐBP tỉnh đã độc lập phát hiện, bắt giữ 85 vụ với 121 đối tượng, qua đó thu giữ hơn 1.200 kg pháo, 7.230 bao thuốc lá điếu, 12 kg thuốc nổ, 229 kíp nổ, 18,69 m dây cháy chậm, 7,9 m3 gỗ và nhiều tang vật, phương tiện liên quan; khởi tố 4 vụ với 6 đối tượng; xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước hơn 366 triệu đồng; bàn giao cho cơ quan chức năng 17 vụ với 18 đối tượng. Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ, điều tra, xử lý 36 vụ với 43 đối tượng; thu giữ 37 gram heroin, 97 viên ma túy tổng hợp, 132 kg pháo, 238 m3 cát…

Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ biên giới

Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-thông tin: Năm 2022, BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều cách làm phong phú, hiệu quả, tích cực; chủ động thực hiện hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng nông thôn mới... Kết quả, BĐBP tỉnh đã trao hơn 289 triệu đồng cho 52 em học sinh theo chương trình “Nâng bước em đến trường”; hỗ trợ 11 cháu trong chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” với số tiền 211 triệu đồng; duy trì mô hình “Bếp ăn tình thương” cho 14 em học sinh nghèo với số tiền 96 triệu đồng (địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh). Ngoài ra, dịp lễ, Tết, Bộ Chỉ huy và các đơn vị trực thuộc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 61 triệu đồng. Cùng với đó, đơn vị đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng xây dựng 12 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khu vực biên giới; tổ chức 3 đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.700 lượt người với trị giá hơn 480 triệu đồng.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm 2022, 43 lượt tập thể và 132 lượt cá nhân thuộc lực lượng Biên phòng tỉnh được các cấp khen thưởng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 1 tập thể, 13 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên biểu dương những kết quả mà BĐBP tỉnh đạt được trong thời gian qua. Trong đó, điểm nổi bật là BĐBP tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm địa bàn, báo cáo thường xuyên với lãnh đạo tỉnh; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, xử lý tốt các hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới. Công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức, mô hình hay được chính quyền địa phương và người dân tin tưởng. Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã xác lập các chuyên án đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Về nhiệm vụ trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác biên phòng; nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp về công tác biên phòng. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các dịp lễ, Tết. Cùng với đó, thực hiện tốt quy chế phối hợp; chuẩn bị nhân lực, phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ biên giới, tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, trao đổi thông tin, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên tuyến biên giới, quyết không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BĐBP tỉnh cần chủ động xây dựng, triển khai các biện pháp phòng-chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023; tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trên biên giới xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống người dân. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền 3 huyện biên giới quan tâm, thực hiện các chương trình mục tiêu, ưu tiên phân bổ nguồn lực cho khu vực biên giới. Cùng với đó, BĐBP tỉnh tăng cường công tác xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên để xây dựng Đảng bộ Biên phòng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.