Thị ủy An Khê đánh giá kết quả tổ chức đại hội chi bộ và bầu trưởng thôn

(GLO)- Sáng 3-11, Thị ủy An Khê tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 22-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Được sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của các cấp ủy, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn thị xã An Khê đạt yêu cầu, nội dung theo quy định. Theo đó, công tác chuẩn bị nội dung văn kiện trình đại hội được đảng ủy cơ sở hướng dẫn cụ thể, có đề cương mẫu để các chi bộ xây dựng thống nhất; bố cục, nội dung hợp lý; việc xây dựng văn kiện do đồng chí Bí thư Chi bộ trực tiếp chủ trì soạn thảo, có phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng cấp ủy viên và đảng viên trong chi bộ. Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo và công tác duyệt nội dung của cấp có thẩm quyền được thực hiện nghiêm túc nên hầu hết văn kiện đạt yêu cầu đề ra khi trình tại đại hội.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy chu đáo, chặt chẽ, phát huy được dân chủ tập thể. Trong đó, các cấp ủy Đảng nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU nên có quyết tâm chính trị cao trong việc triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, động viên tinh thần, tạo được sự đồng thuận cao nhất trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự; cơ cấu, chất lượng cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ này được nâng lên; một số tiêu chuẩn như trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ... được nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Với sự chuẩn bị kịp thời, chu đáo, đến ngày 31-7-2022, thị xã đã hoàn thành việc bầu cử trưởng thôn ở 100% thôn, làng, tổ dân phố. Đến trung tuần tháng 9-2022, Đảng bộ thị xã đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 ở 135/135 chi bộ trực thuộc 16 Đảng bộ cơ sở. Kết quả, số Trưởng thôn là đảng viên là 54/60 thôn, làng, tổ dân phố (đạt 93,33%), vượt 3,33% so với chỉ tiêu của tỉnh giao; số Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 45/60 thôn, làng, tổ dân phố (đạt 75%), vượt 15% so với chỉ tiêu của tỉnh.

Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước cho rằng: Việc tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn thị xã vừa được hoàn thành hơn 1 tháng và việc thực hiện chủ trương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đối với thị xã An Khê mới chỉ là kết quả bước đầu. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thị ủy An Khê đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ trực thuộc, người đứng đầu cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương, tiền phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 63-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU; duy trì kết quả đạt được của việc thực hiện chủ trương này trên địa bàn thị xã.

Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho 20 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU.

NGỌC MINH