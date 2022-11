Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA-43

Đại hội đồng tập trung thảo luận các vấn đề: Hòa bình, an ninh, chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của ASEAN; Tăng cường ngoại giao nghị viện về an ninh hàng hải, thúc đẩy ổn định khu vực Đông Nam Á;

Thúc đẩy hợp tác nghị viện vì sự tăng trưởng kinh tế xã hội bao trùm và bền vững thông qua cách tiếp cận tích hợp các tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị ESG; Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong chuyển đổi kỹ thuật số để bảo vệ xã hội toàn diện;

Tăng cường chuyển đổi kỹ thuật số để bảo vệ xã hội toàn diện; Tăng cường bảo vệ sức khỏe xã hội để giải quyết các thách thức trong ASEAN; Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ vì sự phục hồi bền vững, bao trùm và tự cường sau Covid-19; Nâng cao vai trò của nữ nghị sỹ trong việc đẩy mạnh chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh; Phát huy sự tham gia của thanh niên vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng và phát triển bền vững.