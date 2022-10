Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn AES của Hoa Kỳ

Thủ tướng khẳng định Việt Nam hoan nghênh, khuyến khích kế hoạch, ý tưởng đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của Tập đoàn AES cùng các đối tác có năng lực, uy tín tại Việt Nam.



Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn năng lượng AES (Hoa Kỳ) Juan Ignacio Rubiolo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)



Chiều 11/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Juan Ignacio Rubiolo, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn Năng lượng AES (Hoa Kỳ).



Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, cũng như các hoạt động hợp tác, hỗ trợ, khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng của Tập đoàn AES tại Việt Nam; đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng sạch nhằm đóng góp cho quá trình chuyển đổi năng lượng, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.



Thủ tướng cho biết, việc phát triển năng lượng điện tại Việt Nam phải tính toán tổng thể, toàn diện về nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện phù hợp. Thủ tướng đề nghị các đối tác phát triển hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng bảo đảm công bằng, công lý, bền vững và bao trùm, người dân được hưởng lợi. Theo đó, hỗ trợ các công ty Việt Nam, các nhà đầu tư về nguồn vốn với lãi suất phù hợp, nâng cao năng lực quản lý, đào tạo nhân lực, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và đặc biệt là chuyển giao công nghệ năng lượng tái tạo, giúp Việt Nam xây dựng và phát triển ngành công nghiệp sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo.



Thủ tướng cho biết, Việt Nam hoan nghênh, khuyến khích kế hoạch, ý tưởng đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của Tập đoàn AES cùng các đối tác có năng lực, uy tín tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đồng hành và hỗ trợ, tháo gỡ các vấn đề đặt ra để các dự án đầu tư của Tập đoàn AES bảo đảm khả thi, hiệu quả, thành công, hợp tác đầu tư bền vững, lâu dài trên cơ sở “lợi ích hài hòa, khó khăn và rủi ro chia sẻ,” phù hợp các quy định pháp luật và định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam.



Qua đó, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy và thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; đồng thời xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.



Ông Juan Ignacio Rubiolo đồng tình cao với các quan điểm của Thủ tướng về phát triển ngành năng lượng tại Việt Nam, đặc biệt là cách tiếp cận chuyển đổi năng lượng bảo đảm bao trùm, bền vững, toàn diện, phù hợp khả năng chi trả của người dân.



Phó Chủ tịch AES đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam về kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và cải thiện đời sống người dân, đặc biệt đạt tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều khó khăn. Ông cho rằng, câu chuyện thành công của Việt Nam có thể được cảm nhận rất rõ trong thực tế cũng như trên truyền thông toàn cầu.



Ông Juan Ignacio Rubiolo kỳ vọng về tiềm năng phát triển của Việt Nam và cơ hội đầu tư, kinh doanh tại đây với những nỗ lực, giải pháp của Chính phủ trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó có việc xây dựng quy định thí điểm cơ chế thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA).



Phó Chủ tịch AES cho rằng, Việt Nam có thể đi đầu khu vực trong quá trình chuyển đổi năng lượng; khẳng định AES sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài với mong muốn trở thành đối tác đóng góp tích cực để Việt Nam thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, góp phần xây dựng một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng với nền kinh tế độc lập, tự chủ, trong đó có tự chủ về năng lượng, nâng cao năng lực ứng phó với các cú sốc bên ngoài như cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay.



AES là tập đoàn năng lượng nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ do Tạp chí Fortune bình chọn và là một trong những công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực năng lượng. AES có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, phân phối điện, xây dựng hạ tầng trong ngành công nghiệp khí trên thế giới.



Tại Việt Nam, AES có hoạt động thành công và hiệu quả từ năm 2010 đến nay, đã đầu tư vào dự án Nhà máy Điện than Mông Dương 2 với công suất 1.150 MW tại Quảng Ninh.



Mới đây, Bộ Công Thương đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện khí hỗn hợp Sơn Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư do AES đầu tư. Trước đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn kho cảng LNG Sơn Mỹ đã được trao Giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 5/2022.

