Ia Pa: Khen thưởng 8 tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Ngày 5-10, Thường trực Huyện ủy Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.



Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng, phó các ban HĐND huyện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh



Trong 9 tháng, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện đã gieo trồng được 35.578 ha cây trồng các loại, đạt 101,3% kế hoạch và bằng 103,6% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn được quan tâm chỉ đạo, đã phát hiện và xử lý 18 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2021; Công tác trồng rừng được triển khai quyết liệt, đã trồng 162,87 ha rừng và vận động kê khai 277,07 ha diện tích đất trồng rừng trong quy hoạch và ngoài quy hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 162,2 tỷ đồng bằng 79,8% kế hoạch và bằng 144,8% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 323,119 tỷ đồng, đạt 105,1% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 29,338/19,500 tỷ đồng, vượt 50,5% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đến nay, đã kết nạp 57 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt tỷ lệ 82,61% so với chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên lên 1.817 đồng chí. Tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở (nhiệm kỳ 2022-2025) với 111 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Kết quả, có 16/51 chi bộ có Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, đạt tỷ lệ 31,37%; có 41/51 thôn trưởng là đảng viên, đạt tỷ lệ 80,39%.

Bên cạnh đó cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi chưa triệt để, còn hơn 120 ha mì bị bệnh khảm lá vi rút; tái xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tuy các xã nỗ lực thực hiện nhưng so với số tiêu chí đăng ký đạt chưa cao…



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của tập thể huyện Ia Pa trong thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại yêu cầu các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở cần khắc phục ngay, đó là chú trọng rà soát, tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm xây dựng chuỗi giá trị phát huy thế mạnh đối với các cây trồng chủ lực của địa phương như: mía, mì, thuốc lá, ngô sinh khối,… chú trọng hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các thôn làng theo hướng dẫn.



Dịp này, UBND huyện Ia Pa đã khen thưởng cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạnh, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực”.



MAI LINH