Ayun Pa thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 101,8 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 7-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã tiếp tục được duy trì phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng là hơn 11.526 ha, đạt 100,46% kế hoạch, tăng 2,02% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 1.277 tỷ đồng, đạt 71,06% kế hoạch, tăng 12,51% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 1.468 tỷ đồng, đạt 76,9% kế hoạch, tăng 15,86% so với cùng kỳ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; tập trung kiểm tra, giám sát khối lượng, chất lượng thi công các công trình. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 là 110,2 tỷ đồng; khối lượng thực hiện đến ngày 30-9 là 50,1 tỷ đồng, đạt 45,47% kế hoạch; giá trị giải ngân là 45,3 tỷ đồng, đạt 41,12% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước 101,8 tỷ đồng, đạt 79,09% so với dự toán tỉnh giao.

Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo triển khai tích cực. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, phát triển. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 60,55%. Chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo chế độ cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội.

Tình hình phạm pháp hình sự xảy ra 11 vụ, giảm 2 vụ so với cùng kỳ; phát hiện 5 vụ, 18 đối tượng tội phạm về ma túy, giảm 2 vụ so với cùng kỳ; triệt phá 1 vụ, 7 đối tượng đánh bạc trái phép. Tai nạn giao thông xảy ra 6 vụ làm 5 người tử vong, 4 người bị thương, tăng 3 vụ, 3 người tử vong so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong công tác thu ngân sách, phát triển đảng viên, bảo hiểm y tế, quản lý đất đai, trồng rừng nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh đề nghị các cấp, các ngành tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Khẩn trương, rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ, đặc biệt các chỉ tiêu đang đạt thấp để từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ, đẩy mạnh trong những tháng cuối năm; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2022, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở trong việc quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, quản lý đô thị; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản; ngành Thuế cùng các xã, phường có biện pháp, giải pháp quyết liệt đảm bảo thu đúng, thu đạt ngân sách đề ra; thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giảm nghèo, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tập trung xử lý dứt điểm khiếu kiện ngay từ cơ sở… quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022 đã đề ra.

VŨ CHI