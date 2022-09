(GLO)- Chiều 22-9, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III, định hướng chương trình trọng tâm công tác quý IV năm 2022.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đơn vị Khối MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

Trong quý III, MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động; đồng thời chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng chi đoàn, chi hội vững mạnh toàn diện. Trong quý III đã phát triển mới 7.609 đoàn viên, hội viên và phối hợp, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 486 đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Các đơn vị trong Khối duy trì, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội nhằm chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, hội viên, người lao động. Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xuất 1,1 tỷ đồng từ nguồn “Quỹ cứu trợ”, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ các địa phương của tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai và nạn nhân bị tai nạn giao thông; phối hợp với các cấp ủy, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với số tiền gần 1 tỷ đồng. Công đoàn các cấp đã hỗ trợ 500 thùng tã trẻ em, tổng trị giá 650 triệu đồng cho 500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ do Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao động…

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các đơn vị trong Khối đã xây dựng kế hoạch, thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội và tổ chức đối thoại. Qua đó kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra từ 12 đến 14-10-2022. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến diễn ra trong tháng 10-2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại cần khắc phục: Công tác nắm thông tin, phản ánh thông tin tình hình cơ sở đôi lúc chưa kịp thời; công tác phản biện xã hội có mặt còn hạn chế; việc nhân rộng các mô hình hiệu quả chưa được quan tâm đúng mức...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật mà các đơn vị trong Khối đã đạt được trong quý III. Đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và quan tâm chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị các đơn vị quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, hội viên, người lao động và tổ chức các buổi đối thoại, các nội dung giám sát, phản biện xã hội bám sát những vấn đề dư luận quan tâm. Thời gian tới, các đơn vị tập trung triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và tổ chức các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách...

ANH HUY