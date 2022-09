(GLO)- Ngày 20-9, tại thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, giai đoạn 2022-2025.

Tham dự Hội nghị về phía Việt Nam có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ cùng đại diện lãnh đạo: Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam; Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 tỉnh có chung đường biên giới với Vương quốc Campuchia: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.

Về phía Campuchia có ông Hei Bavy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc (MTĐKPTTQ); ông Mao Pirun, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Tỉnh, Chủ tịch MTĐKPTTQ Campuchia tỉnh Kandal; Tỉnh trưởng kiêm Chủ tịch, Chủ tịch MTĐKPTTQ Campuchia 10 tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam: Rattanakiri, Mondulkiri, Kratie, Tboung Khmum, Svayrieng, Preyveng, Kandal, Takeo, Kampot, Kep.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm và ông Moung Pang, Phó Chủ tịch MTĐKPTTQ Campuchia tỉnh Ratanakiri ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Lê Đại

Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm làm trưởng đoàn có bài phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện của Mặt trận hai nước đã báo cáo kết quả thực hiện Thông cáo chung Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 5-năm 2017 tại tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia. Đại diện Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước đã trình bày các tham luận, đóng góp các giải pháp nhằm góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Kết thúc hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Hei Bavy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia MTĐKPTTQ Campuchia đã ký thông cáo chung giữa Mặt trận 2 nước về kết quả hội nghị. Đại diện Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước ký bản giao ước thi đua xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2022-2025 với các nội dung trọng tâm như: Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; phối hợp tổ chức giao lưu giữa các bản giáp biên để nhân dân hai nước hiểu biết về truyền thống văn hóa của hai đất nước.

Thực hiện quy định của địa phương về các quy hoạch vùng sản xuất, giảm thiểu tình trạng xâm canh; thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống, giảm tỉ lệ hộ nghèo vùng biên giới. Phấn đấu đưa tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường được đi học đạt trên 85%. Khắc phục tình trạng mê tín, cúng bái khi ốm đau, không để người ốm không được đưa đến cơ sở y tế để khám và chữa bệnh. Giảm thiểu tình trạng tảo hôn; hạn chế và hướng tới chấm dứt hôn nhân cận huyết thống.

Vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, không vi phạm quy chế biên giới hai nước. Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ký kết các văn bản pháp lý, công nhận thành quả 84% công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và công tác quản lý biên giới theo các văn bản hai nước đã ký kết.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các văn kiện pháp lý biên giới giữa hai nước tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cư dân khu vực biên giới và những người trực tiếp tham gia công tác biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia nhằm tạo luận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc 16% đoạn biên giới còn lại. Không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới; không tham gia vào các hoạt động buôn bán người trái phép qua biên giới; không xuất cảnh qua biên giới trái phép.

Hướng dẫn Mặt trận các huyện, xã và các bản (phum, sóc, ấp) giáp biên giới ký kết thi đua, góp phần xây dựng khu dân cư, xã, huyện khu vực biên giới đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Mặt trận hai nước phối hợp hướng dẫn Mặt trận các tỉnh giáp biên tổ chức các hoạt động chào mừng thiết thực, phù hợp. Hướng dẫn nhân dân khu vực biên giới tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm thân theo đúng quy định của pháp luật. Vận động nguồn lực và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn của nhân dân khu vực biên giới khi bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro bất thường.

Định kỳ, nhân các ngày lễ lớn, Tết cổ truyền dân tộc, hai bên phối hợp tổ chức các phiên chợ "Đoàn kết" để đưa hàng Việt Nam, hàng Campuchia có chất lượng cao về khu vực biên giới phục vụ nhân dân các thôn, bản vùng giáp biên; khuyến khích phối hợp tổ chức các đoàn y, bác sĩ khám sức khỏe cho nhân dân hai bên vùng biên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hướng dẫn nhân dân khu vực biên giới tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ các Đài hữu nghị, mốc giới quốc gia, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hòa bình, ổn định khu vực biên giới.

Hàng năm, Mặt trận các tỉnh giáp biên tổ chức các đoàn đại biểu thăm, trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hội nghị, hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh nhằm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Mặt trận và đoàn thể, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận của các tỉnh giáp biên bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Mặt trận các tỉnh giáp biên tổ chức các đoàn đại biểu thăm, trao đổi kinh nghiệm và thông báo cho nhau về tình hình thực hiện các nội dung của Bản Giao ước thi đua này.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới 2 nước báo cáo với chính quyền, phối hợp với các sở, ngành ở địa phương và Ủy ban Mặt trận các tỉnh trong cả nước để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Thông cáo chung giữa Mặt trận hai nước về xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2022-2025.