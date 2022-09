Gia Lai đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được triển khai đồng bộ và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.





Ông Nguyễn Minh Đức-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Păh-cho hay: Những năm qua, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa được nâng lên rõ rệt. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội cũng tích cực tham gia phát động, duy trì nhiều phong trào, mô hình cụ thể tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư và nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân.

Ông Rơ Châm Kốp (làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) trao đổi với cán bộ xã, huyện về xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở. Ảnh: Đinh Yến



Đến nay, hầu hết các xã trên địa bàn huyện Chư Păh đã xóa bỏ hủ tục trong việc cưới, việc tang; các lễ hội truyền thống được duy trì và tổ chức đúng quy định. Ia Mơ Nông là xã đi đầu của huyện thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hiệu cho biết: 6/6 thôn, làng được công nhận danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện; toàn xã có 85% số hộ được công nhận gia đình văn hóa và 70% được công nhận gia đình kiểu mẫu. Đây là nhân tố tích cực góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống của người dân.



Tại huyện Chư Prông, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa gia đình đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Các gia đình đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm giữ gìn nền nếp gia phong, vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan làng xóm xanh-sạch-đẹp. Ông Phạm Văn Vinh-chuyên viên Phòng Văn hóa-Thông tin huyện-cho hay: Toàn huyện có 115 thôn, làng, tổ dân phố đạt tiêu chí văn hóa; hơn 31.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Việc đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa hàng năm được thực hiện công khai, dân chủ, đúng chuẩn, nên số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng nâng lên. Đây là cơ sở để phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng được nâng cao.



Gia đình 3 thế hệ của anh Đinh Hlich (làng Xom, xã Ia Me, huyện Chư Prông) hơn 10 năm nay chung sống hòa thuận, ấm êm. Anh chia sẻ: “Bố mẹ mình năm nay đều ngoài 70 tuổi. Anh trai đầu có hoàn cảnh khó khăn, vợ mất sớm đang nuôi 3 con. Vợ chồng mình cũng đang nuôi 2 con nhỏ. Để mọi người sống chung dưới một mái nhà ấm êm thì ngoài tình yêu thương, mỗi thành viên cần tự thu xếp, giải quyết ổn thỏa công việc của mình. Khi gia đình êm ấm, người lớn sẽ an tâm lao động, con trẻ sẽ chăm lo học hành”.



Theo ông Nguyễn Văn Hạnh-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Chư Păh và Chư Prông là 2 huyện dẫn đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Có được kết quả này là do các địa phương bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Sở và các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ban hành nghị quyết xác định rõ mục tiêu phát triển phong trào. “Để phong trào đi vào chiều sâu và được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống văn hóa cơ sở, nhân rộng các mô hình, điển hình, góp phần làm cho đời sống văn hóa ở cơ sở, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc”-ông Hạnh nhấn mạnh.



ĐINH YẾN