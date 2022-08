Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung: Cần tạo điều kiện để người dân làng Pan thoát nghèo bền vững

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai khi dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 8-2022 của Chi bộ làng Pan (xã Dun, huyện Chư Sê). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Dun cùng các đảng viên của Chi bộ làng Pan.

Chi bộ làng Pan nỗ lực, đoàn kết

Chi bộ làng Pan hiện có 18 đảng viên, trong đó 10 đảng viên người Kinh, 8 đảng viên người dân tộc thiểu số. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã báo cáo kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9-2022.

Bí thư Chi bộ làng Pan Nguyễn Văn Thường cho biết: Với sự nỗ lực, đoàn kết cao, Chi bộ làng Pan đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Làng Pan có tổng diện tích gieo trồng là 874 ha; tổng đàn gia súc gia cầm 50.630 con. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45-50 triệu đồng/năm.

Làng đã duy trì lực lượng dân quân tại chỗ, đảm bảo về số lượng và chất lượng, thực hiện tốt chế độ huấn luyện hàng năm; vận động Nhân dân đôn đốc con em trong độ tuổi đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu, đúng đối tượng và đúng nguyên tắc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, việc lấy ý kiến bầu Ban Nhân dân thôn nhiệm kỳ 2022-2025 đạt tín nhiệm cao. Chi bộ chỉ đạo, định hướng đảng viên đảm nhiệm các chức danh đã từng bước hoàn thiện. Đến nay, 100% cán bộ trong hệ thống chính trị thôn là đảng viên. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng luôn được quan tâm, hiện Chi bộ đang triển khai cho 4 quần chúng viết lý lịch và tiến hành xác minh theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 3 từ phải sang) trò chuyện với lãnh đạo Huyện ủy Chư Sê, Đảng ủy xã Dun và đảng viên của làng Pan. Ảnh: Phan Lài

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, làng Pan đã đạt 14/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, nhà ở, hộ nghèo, y tế, môi trường. “Hiện làng còn 1,3 km đường giao thông chưa được cứng hóa, bà con gặp nhiều khó khăn trong đi lại. Theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, làng còn 43 hộ nghèo, 43 hộ cận nghèo-là vấn đề nan giải, mà nguyên nhân chính là bà con không có đất sản xuất, thời tiết thất thường gây ảnh hưởng đến sản xuất. Bên cạnh đó, mặc dù Chi bộ, Ban Nhân dân thôn đã tích cực vận động, nhưng do cuộc sống khó khăn nên 350/997 người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế. Một số tiêu chí còn lại cũng gặp những khó khăn nhất định”-Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Thường thông tin.

Trên cơ sở gợi ý của Bí thư Chi bộ, các đảng viên đã tích cực thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông Rah Lan Yơp (làng Pan) cho biết: Năm 2022, làng còn 6 hộ có nhà ở dột nát. Với sự đầu tư của Nhà nước trong chương trình xây dựng nông thôn mới và sự chung tay của tổ chức cá nhân, các Mạnh Thường Quân, làng đã xây dựng được 4 căn nhà mới, còn lại 2 nhà chưa được hỗ trợ. Chúng tôi mong muốn huyện đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi, đường giao thông để bà con thuận lợi trong đi lại và sản xuất; đầu tư cơ sở vật chất cho nhà sinh hoạt cộng đồng của làng để bà con thuận lợi hơn trong việc sinh hoạt chi bộ, họp làng.

Ông Rah lan Yơp (làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê) phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Phan Lài

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Trưởng thôn Nguyễn Hữu Tuấn đề xuất: Vào các buổi tối cuối tuần, một số thanh-thiếu niên trong làng tụ tập đua xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia lưu thông, chở quá số người quy định. Để chấm dứt tình trạng này, đề nghị Công an của xã cần có giải pháp kiềm chế; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục yêu cầu ký cam kết không vi phạm để góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo

Liên quan đến các kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện, Bí thư Huyện ủy Chư Sê Nguyễn Hồng Hà nhìn nhận: Bà con làng Pan có nhiều nỗ lực trong lao động sản xuất, tham gia các phong trào, đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới. Chi bộ làng Pan phải xác định mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm 2023. Về đề xuất nâng cấp 1,3 km đường giao thông, huyện đã đăng ký với tỉnh và sẽ có vốn đầu tư vào đầu năm 2023. Trên tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, làng Pan cần huy động bà con đóng góp kinh phí, ngày công để sớm hoàn thành tuyến đường. Chi bộ cùng Ban Nhân dân thôn xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành tiêu chí hộ nghèo, môi trường. Đề nghị xã Dun chỉ đạo cán bộ phụ trách phân loại và hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; bên cạnh vận động Nhân dân tham gia để được chăm sóc sức khỏe.

Bí thư Huyện ủy Chư Sê Nguyễn Hồng Hà trả lời ý kiến của đảng viên. Ảnh: Phan Lài

Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ làng Pan, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các mặt công tác và đạt được những kết quả tích cực. Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành sinh hoạt của cấp ủy Chi bộ cơ bản đảm bảo nội dung, nguyên tắc, các bước tiến hành. Đảng viên phát biểu sôi nổi, có trách nhiệm, bám sát định hướng của cấp ủy và tình hình thực tế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa phải) tặng quà cho Chi bộ và Nhân dân làng Pan (xã Dun, huyện Chư Sê). Ảnh: Phan Lài

Qua nghe báo cáo và các nội dung thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Với 43 hộ nghèo, 43 hộ cận nghèo, làng Pan rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã cùng với các ngành chức năng của huyện triển khai các giải pháp, chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân làm ăn, phấn đấu thoát nghèo bền vững.

Đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, làng phải xác định không chạy theo thành tích, đăng ký là phải quyết tâm thực hiện cho bằng được. Nếu không làm được thì phải nhận khuyết điểm, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cấp trên. Đảng ủy xã, Chi bộ phân công đảng viên phụ trách, giúp đỡ hộ nghèo. Lực lượng công an xã là nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, Chi bộ, Ban Nhân dân thôn rà soát, huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động.

Chi bộ cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, kịp thời cập nhật, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên và Nhân dân trong làng; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Chi bộ làng Pan theo kế hoạch đề ra. Chú trọng xây dựng tập thể Chi bộ vững mạnh; nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt. Đa dạng các hình thức sinh hoạt cộng đồng phù hợp với từng nhóm dân cư, tạo sự gắn kết trong đảng viên cũng như trong Nhân dân.

Các đảng viên nêu cao tính tiền phong gương mẫu, không ngừng tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức xứng đáng là tấm gương sáng cho quần chúng nhân dân noi theo. Đề nghị các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của dân làng Pan.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng 1 phần quà cho Chi bộ làng Pan.