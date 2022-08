Chư Prông: 14 cá nhân nhận Kỷ niệm chương "Vì an ninh Tổ quốc"

(GLO)- Sáng 10-8, UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phòng-chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Theo đánh giá tại hội nghị, công tác phòng-chống tội phạm đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm, chỉ đạo, từng bước nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân đối với công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu qủa; tội phạm hình sự giảm; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao; tệ nạn cờ bạc, ma túy được chú trọng đấu tranh, xử lý. Theo đó, tỷ lệ khám phá án đạt trên 75%, riêng với trọng án đạt trên 90%. Công an huyện đã giải quyết 60/77 tin báo đạt tỷ lệ 78%. Thụ lý 53 vụ/58 bị can.

Phát hiện 6 vụ với 18 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện xử lý 3 vụ đánh bạc, bắt giữ 7 đối tượng truy nã; triệt phá 1 tụ điểm mại dâm, khởi tố 1 bị can; bắt giữ, vận động đầu thú, thanh loại 12 đối tượng truy nã; thu hồi 80 khẩu súng các loại, 15 công cụ hỗ trợ, nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ vật liệu cháy nổ.

14 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì an ninh Tổ Quốc" của Bộ Công an. Ảnh: Khánh Linh

Bên cạnh đó, đã tổ chức được 165 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với 14 ngàn lượt quần chúng nhân dân, học sinh, giáo viên tham gia. Cảnh sát giao thông -trật tự đã lập biên bản gần 1.200 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 824 trường hợp, với số tiền 1,2 tỉ đồng.

Huyện Chư Prông cũng đề ra các mục tiêu cụ thể từ nay đến cuối năm 2022 là: đẩy mạnh, cải tiến công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng-chống tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tích cực tấn công, trấn áp tội phạm, quyết tâm kéo giảm tội phạm; triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ; đổi mới xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Hội nghị, có 14 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an, 4 tập thể và 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Công an tỉnh.